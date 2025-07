50 Jahre Albstadt: Vorbereitungen, Programm, Parkplätze – Stadtfest zum Jubiläum steht bevor

1 Kulturamtsleiter Martin Roscher (rechts) und Prisca Hille freuen sich auf das große Albstädter Stadtfest, das vom 17. bis 20 Juli stattfindet. Foto: Roth 50 Programmpunkte, 100 Stände in der Ebinger Innenstadt und über 40 beteiligte Vereine: Die unmittelbaren Vorbereitungen für das große Albstädter Stadtfest sind im Gange.







Kulturamtsleiter Martin Roscher und sein Team haben derzeit alle Hände voll zu tun. Die unmittelbaren Vorbereitungen für das Stadtfest zum Jubiläum „50 Jahre Albstadt“ von Donnerstag bis Sonntag, 17. bis 20. Juli, sind in vollem Gange. An vier Tagen wird in der Ebinger Innenstadt auf insgesamt sieben Festplätzen Ausnahmezustand herrschen.