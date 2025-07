Ballett aus mehreren Epochen haben die Elevinnen der Ballettschule Armin Weiss beim großen Stadtfest „50 Jahre Albstadt“ präsentiert, und die bewundernden Blicke aller Zuschauerinnen und Zuschauer auf sich gezogen.

Kein Wunder: Zum einen tanzten die Mädchen und jungen Frauen, von denen viele mehrere Male pro Woche zum Training in die Ebinger Bühlstraße kommen, formvollendet. Zum anderen trugen sie wunderschöne Trikots und Tutus – letztere seien für die meisten der Inbegriff des Balletts, erklärte Weiss, der die Auftritte kommentierte.

Die Art der Tänze repräsentierte mehrere Epochen und Stilarten des Balletts – und schon der wunderschöne Anblick der grazilen Tänzerinnen animierte viele Kinder im Publikum, das staunend die Bühne säumte, zum Tanzen. Die Erwachsenen haben sich vermutlich einfach nicht getraut. Immerhin ist es schwer, mit einem solchen Anblick mitzuhalten. Erinnerungen an einen der schönsten Zeichentrickfilme aller Zeiten, „Das letzte Einhorn“, weckte der gleichnamige Tanz einer weiß gewandeten Tänzerin, die zum Titelsong von „America“ wunderschön in Köpersprache umsetzte.

Einer der Zuschauer erzählt von seiner Enkelin, die ein schüchternes kleines Mädchen gewesen sei, ehe sie Ballettunterricht nahm. Doch schon nach kurzer Zeit habe sie sich verändert, eine andere Köperhaltung an den Tag gelegt, sei selbstbewusster geworden. Das Ballett habe ihr einfach gut getan.

So gesehen tut Armin Weiss also auch etwas für das Selbstbewusstsein der Albstädterinnen und Albstädter, wenngleich alle am Stadtfest Beteiligten allen Grund dazu hatten, vor Selbstbewusstsein nur so zu strotzen angesichts des rundum gelungenen Stadtfestes zum 50. Geburtstag ihrer Stadt.

Wer Lust darauf hat, Balletttanz zu erlernen, hat in der Woche vom 21. bis 25. Juli übrigens die beste Gelegenheit dazu: in der Zuschauerwoche in der Ballettschule Weiss: „Ballett ist die Sprache der Seele – lerne sie bei uns!“ lautet der Aufruf an Menschen von vier bis 70 Jahren, die Ballettschule Armin Weiss in der Bühlstraße 21 kennenzulernen. In der Zuschauerwoche sind alle willkommen, die Besonderheit der Ballettschule hautnah zu erleben. In dieser Woche ist es möglich in allen Klassen unverbindlich zuschauen – sei es nur für kurze Zeit oder für eine gesamte Stunde.

Die Schülerinnen und Schüler im Alter von fünf bis 75 Jahren sind mit großer Leidenschaft dabei und freuen sich darauf, ihre Fähigkeiten und ihre Freude am klassischen Tanz mit vielen zu teilen. Besonders gespannt sein dürfen die Besucher auf die Darbietungen der Leistungsklassen, überwiegend abends und am Freitagnachmittag. Hier zeigen unsere fortgeschrittenen Tänzerinnen und Tänzer, die mehrfach in der Woche trainieren, ihr beeindruckendes Können.

Die Zeiten sind am Montag, 13.45 bis 21 Uhr, am Dienstag, 9 bis 20 Uhr, am Mittwoch, 13.45 bis 20.25, am Donnerstag, 15.45 bis 20 Uhr, und am Freitag, 13.40 bis 17.10 Uhr.