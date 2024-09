50-jähriges Vereinsbestehen: TC Sandwasen stellt sich für die Zukunft auf

1 Axel Poestges (links) und Matthias Leyn Foto: Albert M. Kraushaar

Der Tennisclub aus Schömberg feierte jüngst sein 50-jähriges Bestehen und präsentierte sich seinen Gästen in einem gepflegten Gewandt. Bei der Feier wurde auch darüber gesprochen, wie man der Überalterung im Verein begegnen wolle.









Link kopiert



„Der Platz wäre mit einer Regierung wie wir sie heute in Stuttgart haben nicht möglich gewesen und wir könnten nicht hier sitzen und in der Freiluftsaison unsere herrliche Anlage genießen“ richtete Axel Poestges einen aufrichtigen Dank an die Gründungsmitglieder des Tennisclub (TC) Sandwasen und damalige Unterstützer wie Bürgermeister Rapp und den Leiter des ehemaligen Schömberger Forstamtes, den er „Dr. Eh“ nennt.