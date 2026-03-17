50-Jähriges steht an: Feuerwehr Schuttertal blickt ihrem Jubiläum entgegen

Im Fokus der Hauptversammlung der Schuttertäler Kameraden standen Wahlen sowie Ehrungen. 2026 wird das 50-Jährige gefeiert.
Ein Höhepunkt der Hauptversammlung der Gesamtwehr Schuttertal war die Auszeichnung von Achim Zehnle mit der Silbernen Ehrennadel des Landesfeuerwehrverbands Baden-Württemberg. Bürgermeister Matthias Litterst nahm die Ehrung vor und würdigte Zehnles außergewöhnliches Engagement. Seit 35 Jahren ist er aktives Mitglied und seit 2009 Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Schuttertal. „Sie haben in all den Jahren die Schuttertäler Wehr entscheidend mitgeprägt und große Projekte begleitet“, betonte Litterst.