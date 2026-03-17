50-Jähriges steht an: Feuerwehr Schuttertal blickt ihrem Jubiläum entgegen

Ein Höhepunkt der Hauptversammlung der Gesamtwehr Schuttertal war die Auszeichnung von Achim Zehnle mit der Silbernen Ehrennadel des Landesfeuerwehrverbands Baden-Württemberg. Bürgermeister Matthias Litterst nahm die Ehrung vor und würdigte Zehnles außergewöhnliches Engagement. Seit 35 Jahren ist er aktives Mitglied und seit 2009 Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Schuttertal. „Sie haben in all den Jahren die Schuttertäler Wehr entscheidend mitgeprägt und große Projekte begleitet“, betonte Litterst.

In seinem Rückblick auf das vergangene Jahr berichtete Zehnle direkt von einem Alarm, der ihn erst wenige Tage zuvor, mitten beim Schreiben seines Jahresberichts, erreichte. In Dörlinbach war es zu einem Kaminbrand gekommen. Nur wenige Minuten später sei er mit den Feuerwehrkameraden am Brandort gewesen. Der Brand, der mit erheblicher Hitzeentwicklung einherging, wurde durch das schnelle Eingreifen der 40 Einsatzkräfte ohne weitere Schäden unter Kontrolle gebracht. Auch die Feuerwehr Lahr sei hierbei mit einem Drehleiterfahrzeug beteiligt gewesen, berichtete Zehnle. Die Dankbarkeit der Hausbewohner habe ihn besonders gefreut. „Das ist unser Job. Dafür machen wir das“, betonte der Kommandant.

Mit 13 Einsätzen verlief das Jahr eher ruhig

Auch Bürgermeister Litterst, der direkt von der Bürgerversammlung zur Nahversorgung in Dörlinbach zum Einsatzort geeilt war, lobte die professionelle und routinierte Arbeit seiner Wehr. „Ihr seid immer am Ball und haltet euch fit. Euer Einsatz war beeindruckend“, sagte er.

Mit 13 Einsätzen, davon acht technische und fünf Brandeinsätze, sei das vergangene Jahr eher ein ruhiges gewesen, das aber das ganze Spektrum der Feuerwehrarbeit gefordert habe, erklärte der Kommandant. Zehnle hob zudem die Heißausbildungen der Atemschutzgeräteträger auf der Feuerwehrübungsanlage in Eschbach hervor, die sich als besonders effektiv erwiesen hätten. Diese Form der Ausbildung wolle man auch künftig fortführen, erklärte er. Der Kommandant lobte auch die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde, den Wehren der Umlandgemeinden und dem DRK Schuttertal.

Der Schriftführer Jan Zehnle ergänzte den Jahresrückblick mit weiteren Zahlen und Informationen zu Übungen, Fortbildungsmaßnahmen und den Einsätzen der Schuttertäler Wehr. Im Ausblick wies Achim Zehnle auf das 50-Jährige der Schuttertäler Gesamtwehr im laufenden Jahr hin. Hierzu wolle man am 20. Juni in Dörlinbach eine große Schauübung mit den Nachbargemeinden und anschließendem Hock in der Festhalle veranstalten. Dazu ist die gesamte Bevölkerung eingeladen. Auch wolle man zusammen mit der Seelbach Wehr das Leistungszeichen ablegen. Mit Grußworten der Verantwortlichen der Feuerwehren aus Seelbach, Lahr und Elzach sowie dem DRK Ortsverband Schuttertal wurde die Hauptversammlung dann beendet.

Die Wahlen ergaben folgendes Ergebnis: Achim Zehnle bleibt Gesamtwehrkommandant, Marius Griesbaum wurde zu seinem Stellvertreter gewählt. Der Ausschuss Einsatzabteilung Schweighausen besteht aus Marco Spitz, Manuel Neumaier, Jonas Hundt und Christian Welter, neu ist Simon Zehnle. Bei der Einsatzabteilung Schweighausen wurde Wolfgang Weber zum neuen Abteilungskommandant gewählt, sein Stellvertreter ist neu Manuel Neumaier.

In der Freiwilligen Feuerwehr Schuttertal sind aktuell 82 Aktive, in der Jugendfeuerwehr 18 Kinder und Jugendliche.

Ehrungen:

Geehrt wurden Kevin Ketterer, Sebastian Wangler und Daniel Zehnle (15 Jahre und Ehrenzeichen Bronze). Zudem eine Ehrung erhielten Johannes Neumaier und Stefan Ohnemus (25 Jahre und Ehrenzeichen Silber), Markus Kiefer (40 Jahre und Ehrenzeichen Gold), Anton Rappenecker (60 Jahre), Wilhelm Wangler (70 Jahre), Simon Spitz (Feuerwehr Ehrenkreuz in Bronze), Joshua Hupfer (Feuerwehr Ehrenkreuz in Silber) und Frank Wangler (Feuerwehr Ehrenkreuz in Silber).

Beförderungen:

Befördert wurden Marius Griesbaum zum Löschmeister, Pascal Himmelsbach zum Oberfeuerwehrmann, Jochen Hummel zum Brandmeister, Manuel Simard zum Feuerwehrmann, Kevin Ketterer zum Hauptfeuerwehrmann, Manuel Neumaier zum Hauptfeuerwehrmann und Sebastian Wangler zum Hauptfeuerwehrmann.