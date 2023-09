Mit sieben Spielern in einer Garage und einer Tischtennisplatte nahm es seinen Anfang: Der Tischtennisclub Benzingen feiert am Samstag, 16. September, sein 50-jähriges Bestehen. Der Vorsitzende Dominik Lebherz erklärt, was ihn an dieser Sportart fasziniert.

Seit 50 Jahren besteht der Tischtennisclub in Benzingen. „Das muss gefeiert werden!“, schreibt der Verein in einer Ankündigung und lädt ein, am Samstag, 16. September, ab 15 Uhr auf dem Schulhof und in der Turnhalle mitzufeiern.

Ein Rundlauf in viel größerer Dimension

Laut dem Vorsitzenden Dominik Lebherz wird es unter anderem eine Hüpfburg und eine Ballmaschine geben, an der sich Gäste jedes Alters erproben dürfen, einen Rückblick auf 50 Jahre Vereinsgeschichte – und einen Rundlauf „in viel größerer Dimension“: „Beim klassischen Rundlauf rennt man um die Platte und versucht, den Ball zurückzuschlagen“, erklärt Lebherz.

In der „Riesen-Variante“ laufen die Spieler um vier Tische, wobei zwischen zwei Tischen eine blickdichte Trennwand steht. „So entsteht eine gewisse Spannung und Überraschung, weil man nicht weiß, was sich auf der anderen Seite abspielt.“ Für die musikalische Unterhaltung sorgt die Musikkapelle Benzingen.

Ursprünglich waren die Tischtennis-Spieler dem Fußballverein angegliedert

Die Anfänge des Vereins gehen bis in die 1960er-Jahre zurück: In der Garage von Martin Reif wurde eine Tischtennisplatte aufgestellt; die erste Tischtennisgruppe bestand aus sieben Spielern – sie war laut Lebherz zuvor dem Fußballclub Benzingen angegliedert und hatte sich dann abgespalten. Warum? „In großen Vereinen gehen kleinere Abteilungen oft unter und werden eher ,stiefmütterlich’ behandelt“, meint er. „Als eigener Verein kann man viel mehr selbst entscheiden und erreichen.“

Schon die Jüngsten erzielen beim TTC sportliche Erfolge. Foto: Archiv/Lebherz

Die Tischtennisgruppe fand immer mehr Zulauf, und am 25. Januar 1973 fand die Gründungsversammlung des TTC Benzingen im Gasthaus „Zum Sternen“ statt. Stand Februar 2023 zählt der Verein insgesamt 105 Mitglieder mit etwa 20 aktiven Spielern in vier Mannschaften: drei Erwachsenenmannschaften – zwei Sechser- und eine Vierer-Mannschaft – sowie eine Jugendmannschaft, die jüngst sogar in die Landesliga aufgestiegen ist.

Nur die Mädchenmannschaft habe sich vor drei Jahren aufgelöst, erzählt Lebherz. „Von vier Spielerinnen haben drei aufgehört; die Vierte spielt inzwischen mit Sonderfreigabe fest bei den Erwachsenen mit – und ist immer noch Feuer und Flamme.“ Mit Leidenschaft dabei ist auch Dominik Lebherz, der seit Kindertagen Mitglied im Verein und seit 2017 den Vorsitz inne hat. Aber was fasziniert ihn persönlich daran?

Die menschliche Seite zählt mit zu den Qualitäten

Beim Tischtennissport kommen für ihn mehrere Aspekte zusammen - unter anderem eine Kombination aus Einzel- und Mannschaftssport. „Einerseits spielt jeder für sich; andererseits sitzen die Teammitglieder am Rand, feuern mit an und geben in den Pausen Tipps.“

Strahlende Gesichter und viele Ehrungen zum 25. Jubiläum des TTC. Foto: Archiv/Lebherz

Zudem bleiben die Gegner keine Gegner: Nach Spielen der oberen Liga gehe man mit den gegnerischen Mannschaften gemeinsam essen oder sitze zusammen. „Das macht den Sport menschlich für mich“, sagt Lebherz. „Man geht nicht einfach auseinander bis zum nächsten Spiel.“

Faszinierend für ihn ist auch die Schnelligkeit des Spiels – beziehungsweise die des kleinen Tischtennisballs, der laut Lebherz auf kurze Distanz bis zu 100 Kilometer pro Stunde erreichen kann. „Solche Bälle zu schlagen oder zurückzugeben, ist eine Herausforderung, die viel Übung erfordert“, sagt Lebherz. Aber eine Herausforderung, die ihm großen Spaß bereitet.