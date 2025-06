So feiert der Deutsche Twirling-Sport-Verband in Niederschach

Andalusia Alkadi ist nicht nur eine gute Twirlerin sondern beherrscht auch den Poledance. Foto: Albert Bantle







In einem feierlichen Rahmen beging der Deutsche Twirling-Sport-Verband (DTSV) mit seiner Präsidentin Stephanie Sauter an der Spitze in der Eschachhalle sein 50-jähriges Bestehen.