Dornhan - 50 Jahre Narrenzunft Dornhan – das sollte im vergangenen Jahr groß gefeiert werden. Doch auch dieses Fest fiel wegen der Pandemie aus. Darum veranstaltet die Narrenzunft vom 20. bis 22. Januar ein großes Festwochenende, das etwas kleiner als ursprünglich geplant ausfallen muss.

Drei Tage lang werden Narren aus nah und fern Dornhan aufsuchen, um gemeinsam das Jubiläum zu begehen. Der Narrenrat mit seinem Zunftmeister Björn Burkhardt bereitet das Wochenende nun schon seit Monaten vor.

Erstes Narrentreffen in Dornhan seit 1998

Die Narrenzunft Dornhan ist 1972 gegründet worden. Seither geht es stetig aufwärts bei den Narren. Ziel des Vereins ist es, durch einen gesunden Stamm von älteren erfahrenen Mitgliedern das Brauchtum an die Jungen weiterzugeben, um die altbewährte schwäbische-alemannische Fasnet weiterleben zu lassen.

Dornhan gehört der Freien Narrenvereinigung Waldgau an, die 1981 im Gasthaus Krone in Dornhan gegründet würde. Nachdem 1998 das letzte Narrentreffen stattgefunden hat, freuen sich die Mitglieder der Dornhaner Zunft sehr, dass endlich einmal wieder im eigenen Ort gefeiert werden kann.

Kinderumzug und Schwobe-Brasser

Begonnen wird am Freitagabend mit einem Fackelumzug als Sternenlauf. Die Narren laufen aus verschiedenen Richtungen zum Denkmalsplatz und stellen dort den Narrenbaum. Anschließend findet der Waldgau-Brauchtumsabend in der Festhalle statt. Das Duo "Sascha" wird danach die Unterhaltung der Gäste übernehmen.

Am Samstag treffen sich die Kinder des Waldgaus zu einem Kinderumzug mit anschließendem Kindernachmittag in der Festhalle. Am Abend dürfen sich die Gäste auf die hier im Umkreis bekannten Schwobe-Brasser freuen, die die Halle zum Beben bringen werden.

Zum Umzug 2000 Narren erwartet

Am Sonntag findet der Höhepunkt des Jubiläumswochenendes statt. Es wird dann der große Umzug sein, zu dem 2000 Narren der Waldgauzünfte und weitere Zünfte aus der Region erwartet werden.

Zu allen Veranstaltung lädt die Narrenzunft Dornhan e.V. alle Freunde, Gönner und Interessierten ein. Die Abendveranstaltungen finden in der Stadthalle Dornhan sowie in einem großen Barzelt neben der Halle statt.