Die Besucher des Europa-Park dürfen auf verschiedene Höhepunkte gespannt sein. Die Wasserwelt Rulantica läutet die Jubiläumssaison des Europa-Park mit dem „Nordischen Lichterfest“ ein. Vom 13. Januar bis zum 21. März gibt es laut einer Pressemitteilung des Parks „zauberhafte Illuminationen und traumhafte Show- und Entertainmentangebote“.

Am 22. März startet der Ruster Freizeitpark in die Sommersaison. Mit zahlreichen besonderen Aktionen will die Inhaberfamilie Mack die Unternehmensgeschichte feiern.

Shows, Überraschungen und über 15 Stunden Fahrspaß soll es bei zwei Sommernachtspartys geben. Am 12. Juli, dem Geburtstag des Freizeitparks, und am 23. August, dürfen sich die Gäste auf Spaß bis Mitternacht freuen, so die Ankündigung.

Zelebriert werden soll auch der europäische Gedanke: „Europa-Gemeinsam-Erleben.“ Dabei gibt es für die Besucher eine laut Pressemitteilung „intensive Reise durch Europa“. Unter anderem stehen im Europa-Park verschiedene Themenfeste, bei denen die Besucher landestypische Traditionen und unterschiedliche Kulturen näher kennenlernen können, im Terminkalender.

29. und 30. März: Holländisches Fest5. und 6. April: Englisches Fest9. Mai: Europatag10. und 11. Mai: Italienisches Fest30. Mai und 1. Juni: Kroatisches Fest7. bis 9. Juni: Österreichisches Fest28. und 29. Juni: Griechisches Fest14. Juli: Französisches Fest1. bis 3. August: Schweizer Fest13. und 14. September: Spanisches Fest21. September: Elsass Tag3. Oktober: Tag der Deutschen Einheit4. und 5. Oktober: Deutsches Fest11. und 12. Oktober: Irisches Fest

Quer durch Europa führen soll die Besucher in der Sommersaison auch die neue Familienattraktion „Grand-Pix-Edventure“ im Themenbereich Luxemburg. In einem „Gameplay-Theater“ werden die Gäste Mitglied von „Ed und Eddas Racing Crew“ und Teil eines rasanten Autorennens durch verschiedene europäische Länder, so der Europa-Park.

Heißluftballons in luftigen Höhen

Die Attraktion werde passend zum Kinofilm „Grand-Prix of Europe“ gestaltet, einer Koproduktion von „Mack Magic“ und Warner Bros. Film Productions Germany. Der Film wird produziert von Michael Mack, geschäftsführender Gesellschafter des Europa-Park und Gründer des Entertainment-Unternehmens MACK Magic.

Auch hoch oben wird das Jubiläum des Europa-Park zelebriert. Vom 1. bis 3. Mai werden mehr als 20 Heißluftballons den Himmel über dem Freizeitpark erobern, heißt es in der Mitteilung.

Aus rund 800 Metern Höhe könnten die Gäste aus der Vogelperspektive den Europa-Park erkunden und gleichzeitig einen spektakulären Blick vom Schwarzwald über die Rheinebene bis hin zu den Vogesen erhalten. Zudem soll es einen speziellen Ballon passend zum Jubiläum geben.

Konzerte zum Abschluss

Zum Abschluss des Jubiläumsjahres wird es musikalisch: Der Schweizer Sänger „DJ-BoBo“ wird vom 15. bis zum 17. Januar 2026 mit seiner Tour in Rust Halt machen.