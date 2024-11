Wohnhaus mit Werkstatt in Orschweier brennt

1 Nur durch das sofortige Eingreifen der Feuerwehr konnte das Wohnhaus geschützt werden. Foto: Feuerwehr Mahlberg

Die Feuerwehr Mahlberg wurde am Donnerstagnacht um 00.55 Uhr zu einem Gebäudebrand im Ortsteil Orschweier alarmiert.









Die Feuerwehr Mahlberg wurde am Donnerstagnacht um 00:55 Uhr zu einem Gebäudebrand im Ortsteil Orschweier alarmiert. In einer Werkstatt, die im Wohnhaus integriert war, brach aus noch ungeklärter Ursache ein Brand aus. Dieser breitete sich auf einen großen Holzstapel aus, der sich direkt am Haus befand, erklärt die Feuerwehr.