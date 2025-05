Kappel-Grafenhausen feiert am Wochenende, 24. und 25. Mai, seine Einheit mit Aktionen für die ganze Familie.

Die Vorbereitungen für die Feierlichkeiten des „Gemeindejubiläums 50+1“ am Wochenende, 24. und 25. Mai, laufen auf Hochtouren. Grund der Feierlichkeiten ist die Eingemeindung im Jahre 1974.

Mit der Verteilung von Blumensamentütchen startete das Festjahr bereits im Januar unter dem Motto „Kappel-Grafenhausen blüht auf“. Neben zahlreichen Pflanzbeeten entlang der Hauptstraße in Grafenhausen blühen auch in Kappel die öffentlichen Flächen nun immer mehr sichtbar. Eine gemeinsame Dorfputzete hat im April stattgefunden.

Bürgermeister Philipp Klotz wird das Festwochenende symbolisch am Samstag, 24. Mai, ab 12 Uhr an der Festhalle Grafenhausen gemeinsam mit dem Schützenverein eröffnen. Für die musikalische Umrahmung sorgen beide Musikkapellen.

Gemeinderallye und Fundsachenversteigerung

Die Gemeinderallye findet von 13 Uhr bis 17 Uhr statt. Bei ihr müssen insgesamt sieben Stationen absolviert werden: Kita Sonnenschein, Forst/Rathaus Grafenhausen, Feuerwehr, Bauhof, Kita Taubergießen, Rathaus Kappel und Kita Regenbogen. Ein Shuttle-Service verbindet die verschiedenen Stationen, inklusive einem Halt an der Festhalle.

Um 14 Uhr werden rund 40 Fundsachen am Rathaus Kappel versteigert. Ein rasantes Bobbycar-Rennen findet um 17 Uhr an der Festhalle Grafenhausen statt.

Nach dem offiziellen Akt wird ausgelassen getanzt

Ab 18 Uhr wird mit einem vielfältigen Bühnenprogramm die offizielle Eintragung der Partnerschaft mit der Gemeinde Rhinau zelebriert. Im Anschluss an das offizielle Programm wollen „Rhinwaldsounds“ und die Live-Band Just Lucky für richtig gute Stimmung sorgen.

Mit einem ökumenischen Gottesdienst startet der Sonntagmorgen um 10 Uhr. An beiden Tagen wird für Jung und Alt ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm geboten, verspricht die Gemeinde. Neben Kinderschminken, Torwandschießen, Tanzworkshop, Lese- und Zaubershow gibt es einen Streifzug durch „50 Jahre Leben in Kappel-Grafenhausen“ in Form einer Bilderausstellung. Für das leibliche Wohl sorgen die Vereine.