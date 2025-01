Die Schwarzwaldstraße war in Freiburg nach einem Verkehrsunfall mit einer Straßenbahn und einem PKW für etwa eine halbe Stunde voll gesperrt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Zu einem Unfall zwischen einer Tram und einer Autofahrerin ist es in der Schwarzwaldstraße am 29. Januar um 15.55 Uhr gekommen.

Wie der Polizei bisher bekannt ist, ist eine 72-jährige Frau mit ihrem Auto die Schwarzwaldstraße/B 31 in Richtung Freiburg-Littenweiler gefahren. Aus bislang unbekannten Gründen geriet die Dame in Höhe der Unteren Schwarzwaldstraße auf den dort parallel verlaufenden Schienenbereich der Straßenbahn. In der Folge kam es zu einer seitlichen Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen, teilt die Polizei mit.

Dabei wurde die Pkw-Fahrerin leicht verletzt. Sie wurde zur medizinischen Versorgung in ein örtliches Krankenhaus verbracht.

Unfallursache ist noch unklar

An dem Pkw entstand ein Totalschaden, an der Straßenbahn ein Streifschaden. Die Straßenbahn blieb fahrbereit. Insgesamt dürfte der Schaden etwa 50 000 Euro betragen, heißt es vonseiten der Polizei.

Die Schwarzwaldstraße war für etwa eine halbe Stunde voll gesperrt. Es kam insgesamt für über eine Stunde zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen in diesem Zusammenhang.

Die Polizei ermittelt nun die mögliche Unfallursache und bittet Zeugen darum, sich unter Telefon 0761/8 82 31 00 zu melden.