50 000 Euro im Spendentopf: So können Wiesentäler Vereine einen Zuschuss abgreifen

Vereine aufgepasst: 50 000 Euro vergibt die Sparkasse Wiesental in der aktuellen Runde des PS-Sparens. Die Anmeldefrist startet kommende Woche – ist aber klar begrenzt.

„Wir wollen wieder Geld verteilen“, verkündet Sparkassen-Vorstand Georg Ückert beim Pressegespräch gut gelaunt – und mit 50 000 Euro steht dabei in diesem Jahr ein absoluter Spitzenbetrag zur Verfügung. Verteilt werden soll er an gemeinnützige Vereine und Einrichtungen, die in 2026/27 eine Veranstaltung, ein Projekt oder eine Anschaffung planen.

Bewerbung: Kriterien und Zeitraum Voraussetzung: Die Organisationen sind im Geschäftsbereich der Sparkasse Wiesental zwischen Todtnau, Maulburg und Kleines Wiesental ansässig und engagieren sich in den Bereichen Breiten- und Jugendsport, Soziales, Kultur, Bildung, Forschung und Wissen.

Startschuss für den vierwöchigen Bewerbungszeitraum ist am kommenden Montag, 9. Februar – letzte Gelegenheit dann am 9. März. Das Antragsformular wird direkt online www.spk-w.de ausgefüllt und abgeschickt.

Entscheidung Anfang April

Eine Jury aus Sparkassenvorstand und Marketingabteilung bewertet dann die eingegangenen Bewerbungen und entscheidet über die Verteilung der Gelder. Kriterien dabei sind das Engagement der Vereine, der gesellschaftliche Bedarf und die kulturelle Verankerung. Schon Anfang April ist klar, wer von dem Geld profitieren kann, das dann traditionell bei einer großen Spendenübergabe mit den betreffenden Vereinsvertretern überreicht wird.

Letztjährige Teilnehmer ausgeschlossen

Um der Gerechtigkeit willen von der diesjährigen Verteilung ausgeschlossen sind Vereine, die gerade in 2025 einen Zuschuss erhalten haben, erläutert Ückert. Damals wurden sämtlich Vereine im Sparkassen-Revier bedacht, die im Ballsport aktiv sind – vom Tischtennis-Verein über den Fußball-Club bis zum Tennisverein. Insgesamt waren es etwa drei Dutzend Vereine, unter denen die zur Verfügung stehenden 45 000 Euro verteilt wurden; die einzelnen Zuschüsse lagen zwischen 500 und 2500 Euro je Einrichtung. Dort stand mal ein neues Flutlicht auf der Wunschliste, mal ein Zuschuss zum Kunstrasenplatz oder ein Tennisfeld speziell für den Vereinsnachwuchs.

Unsere Empfehlung für Sie Bürgerstiftung Mittleres Wiesental Zehn Projekte für das Gemeinwohl werden gefördert Erneut können sich viele Vereine und Organisationen über die jährliche Spendenausschüttung der Bürgerstiftung Mittleres Wiesental freuen.

„Wir bemühen uns, die Zuschüsse breit zu streuen, um die vielfältige Vereinswelt in unserem Geschäftsgebiet zu fördern“, so Ückert.

Bekannt und bewährt

Das System des PS-Sparens ist längst bekannt und bewährt: Sparkassenkunden kaufen Lose à fünf Euro, sparen davon vier Euro auf einem Konto und nehmen mit dem restlichen Betrag an einer Lotterie teil. Ein Viertel dieses Losanteils wiederum fließt in den Spendentopf, mit dem gemeinnützige Projekte in der Region gefördert werden.

Bewerbung unter www.spk-w.de

Bewerbungszeitraum: 9. Februar bis 9. März