50 000 Euro im Spendentopf: So können Wiesentäler Vereine einen Zuschuss abgreifen

Vereine aufgepasst: 50 000 Euro vergibt die Sparkasse Wiesental in der aktuellen Runde des PS-Sparens. Die Anmeldefrist startet kommende Woche – ist aber klar begrenzt.
„Wir wollen wieder Geld verteilen“, verkündet Sparkassen-Vorstand Georg Ückert beim Pressegespräch gut gelaunt – und mit 50 000 Euro steht dabei in diesem Jahr ein absoluter Spitzenbetrag zur Verfügung. Verteilt werden soll er an gemeinnützige Vereine und Einrichtungen, die in 2026/27 eine Veranstaltung, ein Projekt oder eine Anschaffung planen.