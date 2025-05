Auf Wetterkapriolen kann Organisator Andy Witzemann in diesem Jahr verzichten. Mit der 5. Auflage der Winterlingen Winners will der bekannte Springreiter auch ein Zeichen des Optimismus setzen.

Am Mittwoch, 4. Juni starten die diesjährigen Winterlingen Winners. Das Event für Pferdesportfreunde ist im Zollernalbkreis nicht mehr wegzudenken. Seit mittlerweile fünf Jahren hat es sich neben den Hohenzollern-Reitturnieren in Bisingen-Steinhofen zu einem absoluten Muss für jeden Reiter gemausert.

Sechs Tage Springsport

Vom 4. bis 9. Juni steht an sechs Turniertagen erst einmal der internationale Springsport im Fokus. Reiter aus 15 Nationen werden in diesem Jahr am Start sein und sich bei Springen bis zur schwersten Klasse messen. „Wir haben Top-Springer aus Deutschland und auch die Landesspitze hat zugesagt. Hans-Dieter Dreher wird kommen. Die Schweiz wird wieder gut vertreten sein“, erzählt Andy Witzemann. Und mit Emma Bachl wird auch der Shootingstar der Szene, der „Rookie of the year“ am Start sein. „Die 18-Jährige aus Bayern gewinnt derzeit landauf, landab alles“, freut sich Witzemann, der auch viele weitere Nationenpreisreiter in Winterlingen begrüßen darf.

Neue Rolle für Andy Witzemann

Die Winterlingen Winners haben in diesem Jahr den höchst dotierten großen Preis im Land. Persönlich wird Andy Witzemann bei der 5. offiziellen Auflage der Winterlingen Winners in etwas anderer Rolle fungieren. Da sich sein „Cassadero“ nach schwerer Sehnenverletzung beim Finale des BW-Bank Hallenchampionats im Aufbau befindet, wird er dieser Jahr nicht selber in die Konkurrenz eingreifen. Dafür sind zehn Jockeys mit 40 Pferden mit Winterlinger Stallgeruch am Start. „Die eigenen sportlichen Ambitionen muss ich dieses Jahr zurückschrauben. Dafür habe ich mehr Zeit, für die Ausbildung der jungen Pferde und in diesem Zuge habe ich auch etwas mehr Zeit unsere jungen Jockeys auszubilden“, so Witzemann.

Die Mischung machts

Was dem 45-Jährigen aber auch besonders am Herzen liegt, ist dass „man bei den Winterlingen Winners den Topsport auf höchstem Level kombiniert mit der Nachwuchsförderung, den Junioren und den Kindern, dem Amateurreitsport. Dieses Programm wird weiterhin so in der gesunden Mischung bei uns stattfinden“, so der Organisator der Winterlingen Winners. Denn neben dem Springturnier gibt wie gewohnt auch das hochklassige viertägige Dressurturnier vom 12. bis 15. Juni mit den „Young Talents“ und das beliebte Herbstmeeting für die Amateurreiter vom 11. bis 14. September 2025.

Neue Attraktionen

Als neue Attraktion für die Zuschauer gibt es in diesem Jahr zusätzlich eine landwirtschaftliche Ausstellung. Kulinarisch freut sich Andy Witzemann auf den Rinderwirt aus Sigmaringendorf, der die Gastronomie veredeln wird. Auch das Kinderland soll noch einmal größer und besser werden, so dass alle sich wohlfühlen.

Von Morgens bis Abends wird einiges auf der Anlage von Andy Witzemann geboten sein. Speedderby (Samstag) und Barrierenspringen (Sonntag) werden die Zuschauer begeistern. Der Einritt ist wie immer frei.