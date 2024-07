In der Region war am Wochenende wieder einiges geboten. Wir haben eine Auswahl der Veranstaltungen zusammengetragen.

Stadt- und Dorffeste, Public-Viewing und Konzerte: Am Wochenende war in der Region viel los.

Ob Kulturnach in VS-Schwenningen, Feuerwehrfest in Wart oder Schwarzwald Air in Freudenstadt - nachfolgend eine Auswahl an Veranstaltungen.

Trotz Regenwetters war das Sommerfest des FC Furtwangen im Rena-Stadion ein Erfolg. Höhepunkte waren das Spiel der Bregtal-Allstars gegen die SC-Freiburg-Allstars sowie das Public Viewing des Viertelfinales der deutschen Mannschaft.

In VS-Schwenningen wurden die Besucher der langen Kulturnacht mit Konzerten und anderen Veranstaltungen begeistert.

In Unterkirnach hat die „Tour Ginkgo“ am Sonntagnachmittag ihr Ende gefunden. Auf dem Mühlenplatz versammelten sich die teilnehmenden Radler und Unterkirnacher, um dem Ende der Spendentour beizuwohnen.

Die Brigach in Villingen war am Samstag zwischen der Brücke am Bahnhof und der Brücke am Inselparkhaus fest in der Hand von schwimmenden Quietsche-Entchen, während auf dem Uferweg Familien hin und her eilten, um das Entenrennen zu beobachten und zu fotografieren.

Rein ins Eis für den guten Zweck: Das war das Motto am Samstag beim Charity-Eisbaden im Bad Dürrheimer Hindenburgpark. Viele Mutige wagten sich ins eiskalte Nass, um Spenden für die Nachsorgeklinik Tannheim zu erzielen.

In Bräunlingen war Waldfest bei der Buche des Musikvereins Döggingen.

Im idyllischen Ambiente des Kirchgartens von St. Jakobus feierte das Publikum mit dem Männergesangverein (MGV) Allmendshofen sein dreitägiges Sommerfest.

40 Jahre Ferienhaus, 25 Jahre Wetterstudio und zehn Jahre Gastronomie in Öfingen. Am Sonntag gab es in dem Bad Dürrheimer Ortsteil viel zu feiern.

Musikalische Glanzlichter, Spaß für Jung und Alt, sportlicher Leistungskampf und vielseitige Leckereien – viel Leben brachte das Stadtfest am Wochenende in die St. Georgener Innenstadt. Auch schlechtes Wetter konnte die Stimmung nicht trüben.

In Schramberg begrüßte der Vorsitzender der Musikschule Thomas Herzog zum Lehrerkonzert in der angenehm sommerfrischen St. Laurentiuskirche.

Mehrere hundert Fans feierten beim Wolfweez Open Air Festival in Irslingen.

Unter dem Motto „Naturpark-Markt Lokal, genial, gut“ hatte die Stadtverwaltung Oberndorf am Sonntag auf den Schuhmarkt in Oberndorf eingeladen.

Die Städte Hechingen und Hódmezvásárhely haben über das Wochenende ihre Partnerschaft gefeiert. Beim Festakt im Konstantinsaal äußerte sich der ungarische Bürgermeister, Péter Márki-Zay, auch zu Orbàn und Putin.

Auf Euphorie folgte beim Public Viewing im Weiherstadion Hechingen Enttäuschung, als Deutschland aus der EM flog. Im Weiherstadion in Hechingen wurde am Freitagabend nochmals mitgefiebert.

In Geislingen lockte das Stadtfest die Besucher mit vielen Attraktionen und Angeboten für Jung und Alt. Da konnte auch das schlechte Wetter die Stimmung nicht vermiesen.

Die Bachhockete ist in Wessingen inzwischen eine Institution: Am Wochenende jährte sie sich zum zweiten Mal und bewies trotz etwas Regen ihre Anziehungskraft in der Region. Neben viel Musik gab es natürlich auch viel Bier – und eine Dosis Nervenkitzel.

Bei den „Zeitenwende Entdeckertagen“ gab es am Sonntag im Römischen Freilichtmuseums Stein nicht nur Einblicke in die Welt des Römischen Reiches: Eine große Zahl an Steampunk-Fans war ebenfalls vor Ort und brachte beeindruckende Gerätschaften mit.

Tausende Besucher strömten auch diesmal wieder zum Schwarzwald Air auf den Freudenstädter Marktplatz. Anna-Maria Zimmermann, die Nockis, Bernhard Brink und Vincent Gross konnten das Publikum begeistern. Allerdings erst nachdem das EM-Spiel gegen Spanien abgepfiffen war.

Nicht nur viel gute Musik sondern auch viel Regen gab es beim Sommernachtsfest auf dem Freudenstädter Marktplatz. Teilweise regnete es so heftig, dass die Bühnen-Technik schlapp machte. Viele Fans harrten dennoch tapfer vor der Bühne aus.

Die Feierlichkeiten zum 300-jährigen Bestehen von Edelweiler starteten am Samstagnachmittag mit einem Festakt im großen Zelt beim Heimatmuseum.

150 Jahre Feuerwehr Wart: Mit einer Schauübung, Spielen ohne Grenzen, Stimmungsmusik im 1500-Mann-Festzelt und Angeboten für Kinder wurde das denkwürdige Jubiläum am Wochenende ausgiebig gefeiert.

Der Abschluss der Musikalischen Früherziehung eröffnete die zwölfte Auflage des Altensteiger Musiksommers. Der Bürgersaal war mit Eltern und Angehörigen voll besetzt.

Die neunten Offenen Schachmeisterschaften für Seniorinnen und Senioren der Landesverbände Baden und Württemberg locken rund 130 Teilnehmer nach Bad Herrenalb.

Die Enzanlagenbeleuchtung in Bad Wildbad lockte viele Besucher an, obwohl am Nachmittag Regen angesagt war.

Eine Fußball-Übertragung, Musik von smooth bis bretthart, dank gelegentlichem Regen beinahe authentische Festival-Atmosphäre – DoubleStage in Nagold ließ drei Tage lang keine Wünsch offen.

In Lahr bewiesen beim Firmenlauf am frühen Freitagabend 1800 Sportler im Seepark ihre Kondition. Nach erfolgreichem Absolvieren der Fünf-Kilometer-Strecke gab es viele strahlende Gesichter.

Der nasse Sommer setzte auch dem Lahrer Familiensporttag zu. Die Zahl der Besucher an den Stationen blieb überschaubar. Gut ankamen bei den Besuchern aber die Einlagen auf der Bühne im Seepark.