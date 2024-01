Über die vergangenen Tage war in der Region wieder einiges los, in zahlreichen Orten ist das Narrenhäs zum Start der Fasnet abgestaubt worden. Eine Auswahl.

Viele zog es am Wochenende wieder zu den Events in der Region. Was geboten war? Wir haben eine Auswahl der Veranstaltungen zusammengetragen.

Die historisierende Taufzeremonie der Hexenzunft Villingen vor historischer Kulisse im ehemaligen Stadtgraben (heute Ringanlagen) vor dem Romäusturm zog bei nasskaltem Graupelschauer so rund eine vierstellige Zahl schaulustiger Fasnetsgeister aus Nah und Fern an.

Die Narrenzunft Frohsinn eröffnet die Donaueschinger Fasnet 2024. Trotz schlechtem Wetter versammeln sich zahlreiche Besucher und Narren für die Eröffnung auf dem Hanselbrunnenplatz.

Einen nicht zu überhörenden Startschuss für die Furtwanger Fasnet gaben am Abend des Dreikönigstags die Fuhrkigili mit dem Klepfen. Viele kleine und große Zuschauer verfolgten das närrische Spektakel.

Das gab es in der 67-jährigen Vereinsgeschichte noch nie: Ein Häsabstauben. Und der neue Brauch kommt in Wolterdingen gleich bestens an.

Aufgrund des närrischen Jubiläums, das die Nußbacher Narren in diesem Jahr feiern, fand die Eröffnung der Triberger Fasnet 2024 heuer in Nußbach statt – dies unter Beteiligung der heimischen Narren und ausnahmsweise auch der Schonacher Geißenmeckerer.

Mit dem Abstauben am Dreikönigstag ist im Rottweiler Kabisland der Funken zur närrischen Saison 2024 gezündet worden.

Diesmal fand das Abstauben der Bach-na-Fahrer an Dreikönig nicht wie sonst vormittags, sondern nachmittags statt – gefolgt von der Vollversammlung des Schramberger Vereins.

Rottweiler Narrenmeister Christoph Bechtold empfiehlt sein Team nach dem Abstauben für die Teilnahme an der Fußball-WM.

Im Jahre des 100. Geburtstags waren die Wellendinger Abstauber besonders gefordert.

Am Dreikönigstag trafen sich die Abstauber der Narrenzunft Villingendorf wie gewohnt in der Zunftstube für ein Gläschen Sekt und eine Butterbrezel zum Auftakt und staubten die ersten Larven ab.

Die Narrenzunft Sulz hat an Dreikönig mit dem Abstauben und Promiraten „offiziell“ die Fasnet eröffnet.

Zu Dreikönig steht in diesem Jahr bei der Narrenzunft Oberndorf die Zahl 4 im Fokus.

Am Freitag vor dem Dreikönigstag startete in der Mehrzweckhalle Trillfingen die erste Fasnets-Showtanzveranstaltung im Raum Haigerloch und Umgebung.

Die fünfte Jahreszeit in Hechingen ist eröffnet. Am Samstag wurde auf dem Schlossplatz nach einem kleinen Umzug der Narrenbaum gestellt. Weil viele Kneipen inzwischen geschlossen haben, wurde ein Narrendorf kurzerhand im Parkhaus aufgebaut.

Der MGV Liederkranz Leidringen hat zum Theater-Wochenende eingeladen. Die Theatergruppe Leidringen überzeugte etwa mit einer Komödie.

Die Bisinger Fasnet 2024 ist eingeläutet. Am Wochenende hielten die Zünfte aus der Gesamtgemeinde wieder ihre Rituale ab. Unter anderem stand das traditionelle Masken- und Häs-Abstauben auf dem Programm.

Die Horber Narrenzunft eröffnete mit dem Maskenabstauben die Fasnet – nicht ohne die große und kleine Politik ins Visier zu nehmen. Es gab sogar eine originelle Schimpfwort-Serie.

Die Fasnet leitete die Narrengilde Göttelfingen zum dritten Mal mit der Eröffnung am Gemeindehaus und dem Narrenbaumstellen ein. Am Samstag gab es für die Gäste Programm, bevor in der Halle der Guggenball der Luschdigen Bruat stattfand.

Wenn „leckerer“ Schnaps aus dem Eierknacker-Keller getrunken werden muss, wenn alle wieder ins Häs schlüpfen und wenn die „Heale“ in Rohrdorf tanzen, dann ist die Eierknackerfasnet eröffnet.

Die Empfinger Kegelstube war bei der Neueröffnung gut besucht. Die Betreiberfamilie Balatinac startet mit viel Optimismus.

Reich an lokaler Geschichte ist das Fasnetsbrauchtum in Talheim. Das gilt für die Brechaloch-Hexa, aber auch für viele andere Traditionsnarren im „Zigeunertäle“.

Auf dem oberen Marktplatz starteten die Freudenstädter Narrenzunft mit viel Gebrüll und närrischer Musik in die Fasnetssaison. Nachdem die Hexe im Sarg erwacht war, wurden neue Bergmännle, Beelzebuaba und Keaberghexa in die Zunft aufgenommen.

Bei der Hästaufe der Narrenzunft Baiersbronn verwandelte sich der Rosenplatz in ein Narrendorf. Mit flotten Klängen der Guggamusik Hexa-Heuler und Narrenrufen, bei Crêpes und mehr feierten die Narren mit einem gut gelaunten Publikum.

Die Oberiflinger Auentalhexen haben eine neue Fasnetsfigur: Beim Maskenabstauben mit Hästaufe wurden die Quellwächter vorgestellt.

Die Narren sind wieder los: In Vollmaringen liegt der Fokus auf dem 40-jährigen Bestehen der Teufelsgruppe, die Unterschwandorfer Zunft darf sich über 21 Anwärter und sieben Täuflinge freuen, und in Wildberg rüstet man sich für gleich zwei Lompabälle.

Stehende Ovationen durften „The Gospel People“ nach ihrem zweistündigen Auftritt in der Nagolder Stadtkirche entgegen nehmen.

Mit einem Dankgottesdienst in der katholischen Heilig-Geist-Kirche ist die Sternsingeraktion 2024 in Altensteig am Dreikönigstag zu Ende gegangen.

Die Laiendarsteller des Musikvereins Simmersfeld führten in der proppenvollen Albblickhalle den launigen Dreiakter „Mit Schlafsack und Kamillentee“ auf.