Rache der Frauen an Trump und seinen Macho-Fans: Die 4B-Bewegung aus Südkorea, die den Verzicht auf Beziehungen zu Männern propagiert, findet in den USA zunehmend Anhängerinnen. Wofür stehen die 4 Bs?









Nach Donald Trumps Sieg bei der Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten gewinnt eine radikale feministische Bewegung aus Südkorea in den USA an Bedeutung. Die sogenannte „4B-Bewegung“ propagiert den kompletten Verzicht auf Beziehungen mit Männern.

Der Grund für das wachsende Interesse liegt in der Politik Donald Trumps. Während seiner ersten Amtszeit ernannte er drei konservative Richter zum Supreme Court, die das bundesweite Recht auf Abtreibung kippten (Fall „Roe vs. Wade"). Viele Bundesstaaten führten daraufhin strikte Einschränkungen oder Verbote ein. Trumps wiederholt sexistische Äußerungen und seine Befürwortung traditioneller Geschlechterrollen verstärken die Bewegung jetzt nach der US-Wahl zusätzlich.

4B-Bewegung und Donald Trump Besorgniserregend ist auch der drastische Anstieg frauenfeindlicher Äußerungen in sozialen Medien seit Trumps Wahlsieg. Das Institute for Strategic Dialogue verzeichnete einen sprunghaften Anstieg von frauenfeindlichen Kommentaren. So wurde der Slogan „Your body, my choice“ (Dein Körper, meine Entscheidung) zum Beispiel innerhalb von 24 Stunden 52.000 Mal auf Facebook geteilt. Die vier Bs – und für was sie stehen Keine heterosexuelle Ehe (Koreanisch „bihon“)

Keine Kinder („bichulsan“)

Kein Dating mit Männern („biyeonae“)

Kein Sex mit Männern („bisekseu“) 4B-Bewegung für Notfallverhütung Als Reaktion auf Trump teilen Frauen in sozialen Medien neuerdings sogar praktische Ratschläge: von der präventiven Einlage von Hormonspiralen bis zum Horten von Notfallverhütungsmitteln. Die 36-jährige Ashli Pollard aus St. Louis bringt die Frustration vieler Frauen auf den Punkt: „Wir haben uns um die Sicherheit der Männer bemüht und gebettelt und alles getan, was wir sollten, und sie hassen uns immer noch. Wenn ihr uns also hassen wollt, dann werden wir tun, was wir wollen.“ 4B-Bewegung macht Männer nervös Ob sich die 4B-Bewegung mit ihrem radikalen Zölibat aus politischen Gründen in den USA langfristig durchsetzen wird, bleibt abzuwarten. Die aggressive Reaktion einiger Männer auf die laufenden Online-Diskussionen scheint das teilweise angespannte Verhältnis zwischen den Geschlechtern jedenfalls auch nicht gerade zu verbessern. 4B-Bewegung und Sex-Streik in der Antike Das berühmteste Beispiel für einen Sex-Streik oder Sex-Boykott ist übrigens die antike Anti-Kriegs-Komödie Lysistrata des griechischen Dramatikers Aristophanes aus Athen. Die weiblichen Figuren in diesem Stück werden von Lysistrata angeführt. Sie weigern sich, mit ihren Ehemännern zu schlafen, um das Ende des Peloponnesischen Krieges zu erzwingen. Die Komödie wurde mehrmals verfilmt.