495 Marathons sind ihr Ziel: Extremläuferin Joyce Hübner rennt durch Lahr

Die Berlinerin hat ein Mammutunternehmen gestartet, das sie am Freitagvormittag nach Lahr führte.
Die 37-jährige Berlinerin hat ein im Grunde wahnwitziges Unternehmen gestartet: Sie will an 495 Tagen hintereinander jeweils einen Marathon absolvieren, ohne Erholungstag, und dabei durch jede einzelne der 2059 deutschen Kommunen mit Stadtrecht laufen. 152 Marathons hatte sie bereits hinter sich, als sie am Freitagvormittag nach Lahr kam. Am Storchenturm war ein kurzer Stopp für eine Verpflegungspause vorgesehen.