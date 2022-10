1 Gedränge am Bahngleis - keine Seltenheit im Sommer 2022. Ob das 49-Euro-Ticket auch wieder so viele Menschen bewegen wird? Foto: Michael Matthey/dpa

Der Nachfolger des 9-Euro-Tickets ist gefunden: Ab Januar soll das 49-Euro-Ticket die unbegrenzten Fahrten im Öffentlichen Personen Nahverkehr (ÖPNV) möglich machen. Klingt auf den ersten Blick gut, hat aber mehrere Schönheitsflecken. Ein Kommentar.















49-9-2023-588. Das ist die Zahlenkombination, die alles Wissenswerte zum neuen länderübergreifenden ÖPNV-Ticket vereint - sofern die kommende Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) vom 19.-21. Oktober „grünes Licht“ gibt.

49 Euro pro Monat soll der Nachfolger des so erfolgreichen 9-Euro-Tickets, das von Juni bis einschließlich August 52 Millionen Mal verkauft worden ist, kosten. Ab Januar 2023 wird dieselbe Leistung aller Voraussicht unter dem Namen „Klimaticket“ zum 5,4-fachen Preis angeboten. Ein Jahresabo würde 588 Euro kosten, wäre aber nach Abschluss nach ersten Informationen monatlich kündbar.

49-Euro- oder Klimaticket: Für Großstädter und Pendler attraktiv

Ricarda Lang, die Bundesvorsitzende der Grünen, jubelte bei Twitter am Donnerstag fast schon überschwänglich. „Für 49 Euro mit dem ÖPNV durchs ganze Land. Das hätten sich viele vor einem Jahr noch nicht vorstellen können. Und jetzt wird es Realität.“

Tatsächlich: Vor einem Jahr hätte niemand daran gedacht. Doch ob im Januar 2023 überhaupt eine ähnlich große Zahl an Menschen daran denkt, sich dieses Ticket zu kaufen? Noch dazu im Jahresabo, um es dann direkt zu kündigen? Eher nicht. Für Großstädter, Bewohner in Metropolregionen (wie im Ruhrgebiet) und Pendler mit Bahnhof vor der Tür mag das Ticket attraktiv sein – sofern es nicht ohnehin ein Jobticket in finanziell ähnlicher Größenordnung gibt.

Monatlich quer durch Berlin kostet derzeit 29 Euro

Unterstellt, dass nicht alle ÖPNV-Kunden wöchentlich Städtereisen durch ganz Deutschland unternehmen, vergünstigt das 49-Euro-Ticket daher nur das Monatsticket. Statt 56 Euro oder 120 Euro wären es künftig zum Beispiel nur noch 49 Euro. Prima. In Berlin wiederum sind Fahrten in den Ringen A und B zwischen Oktober und Dezember im Abo für nur 29 Euro pro Monat möglich.

Dennoch: Viele Menschen werden sich über die Ersparnis freuen. Aber in Lörrach, Lahr, Calw, St. Georgen oder Rottweil? Für wen soll das wirklich sinnvoll sein? Werden wirklich dadurch mehr Menschen vom Auto auf den Bus oder die Schiene wechseln? Und welche (funktionierende) Schiene?

49-Euro-Ticket: 9-Euro-Ticket ist der größte Feind

Zweifel seien erlaubt. Das 49-Euro-Ticket bleibt einem mit Blick auf die gesamte Republik zwar sehr großen, aber doch exklusiven Kreis vorbehalten. Gewisse Regionen und ein gewisses Klientel werden ausgespart. Zumal 49 nicht 29 und schon gar nicht 9 Euro sind. Die Bundesregierung sowie die Länder schaffen zwar den Tarifdschungel im ÖPNV ab, in diversen Verkehrsverbünden werden auf einen Schlag locker mehr als 50 Prozent aller Ticketarten überflüssig. Das ist ein großartiger Erfolg. Keine Frage. Der große Wurf, sprich eine finanzielle Entlastung für alle, ist jedoch nicht gelungen.

Hintergrund: Bahnbeschäftigte froh über Ende des 9-Euro-Tickets

Fairerweise muss man eines aber auch konstatieren: Das 9-Euro-Ticket ist der größte Feind des Nachfolgers. Hätte es das 9-Euro-Ticket nicht gegeben: Die Akzeptanz für den Nachfolger wäre ungleich größer. Vermutlich hätte die Bevölkerung die Verkehrsminister von Bund und Ländern für das 49-Euro-Ticket sogar überschwänglich gelobt – so wie Ricarda Lang.

Was halten Sie von den Planungen eines 49-Euro-Tickets? Hilft es uns in unseren Landkreise wirklich? Hätten Sie dadurch geringere monatliche Belastungen? Würden Sie vom Auto auf den Bus oder die Bahn wechseln? Ich bin gespannt auf Ihre Sichtweise und Ihre Geschichten. Schreiben Sie mir gerne eine E-Mail.