1 So voll wie mit dem 9-Euro-Ticket wird es im nächsten Sommer nicht werden. Foto: dpa/Bodo Marks

Für viele Familien ist das 49-Euro-Ticket wenig wert. Trotzdem ist es ein Schritt in die richtige Richtung. Es darf nicht der letzte sein, kommentiert Christian Gottschalk.















Auch wenn der Name griffig ist: An den Erfolg des 9-Euro-Tickets wird das Deutschlandticket nicht anknüpfen können. Wer im Sommer als Familie nur mal eben einen Kurztrip in die nähere Umgebung machen wollte, für den war das 9-Euro-Ticket genial. Mit nicht einmal 40 Euro waren Vater, Mutter und zwei Kinder unterwegs. Das war für viele ein Argument. Im nächsten Sommer wird dieser Ausflug mit 200 Euro an Transportkosten zu Buche schlagen. Da werden deutlich weniger Familien an den Bahnsteigkanten stehen.