Der Haigerlocher Christkindlesmarkt ist nicht nur der älteste im ganzen Landkreis, sondern einer der stimmungsvollsten. In seiner 48. Auflage bestach er nicht nur mit einer bunt beleuchteten Altstadt, sondern mit vielen wundervollen weihnachtlichen Beiträgen.

Zu einem heimlichen zweiten Marktzentrum wurde diesmal die Nikolauskirche in der Spitalgasse – übrigens zum ersten Mal wundervoll außen mit Schneeflockenmotiven angestrahlt.

Schon am Samstagabend beim Auftritt der Zöglinge aus Katharina Reineckes Tanzgalerie war die Kirche drückend voll

Lesen Sie auch

Ebenso am Sonntag, als die Bläserklasse der Eyachtalschule sowie der Chor und die Bläserklasse der Witthauschule fröhliche Weihnachtslieder sangen und spielten. Eltern und Schüler hatten für ein schier unerschöpfliches Kuchen- und Plätzchenangebot gesorgt und Glühwein und Punsch mitgebracht.

Die Festbühne ist immer ein Anziehungspunkt

Ebenfalls ein Hotspot ist jedes Mal die hinter dem Marktplatzbrunnen aufgebaute Festbühne. Dort sorgten am Samstag und Sonntag die Musikvereine aus Gruol und Bittelbronn sowie die Stadtkapelle Haigerloch mit einstündigen Auftritten für weihnachtliche Musik. Am Sonntag gehörte die Bühne der Bläserklasse und dem Schulchor sowie der Tanz AG der Wiesentalschule aus Gruol.

Clowin Frohnella sorgte an beiden Tagen vor der Bühne mit bunten Seifenblasen für glückliche Kindergesichter. Zum Abschluss der Christkindlesmarktes erzählten auf der Festbühne Ulrike Stegmiller und Velemir Pankratov vom Haigerlocher Orpheus-Theater das Tiermärchen von der „Füchsin und dem Hasen“.

Theben Christmas Singer begeistern Publikum

Wenn der Markt am Samstagabend auf die Zielgerade einbiegt, dann schlägt die Stunde der Theben Christmas Singers (TCS). Die siebenköpfige Combo versetzte das Publikum mit tollen Pop-Evergreens und schönen Christmas-Songs in Weihnachtsstimmung und brachte mit „Driving Home for Christmas“ einige sogar dazu, vor der Bühne das Tanzbein zu schwingen.

Höhepunkt war die Versteigerung einer gestrickten Bommel-Mütze der TCS zu Gunsten der Vereins für krebskranke Kinder in Tübingen. Am Ende durfte eine junge Fraue die Mütze für ein Gebot von 210 Euro ihr eigen nennen, was selbst Band-Mitglied Alexander Brendle sprachlos machte.

95 Marktstände sorgen für ein buntes Angebot

Und natürlich war der Markt mit seinen 95 Ständen auch dafür da, sich zu stärken, nach passenden Weihnachtsgeschenken oder nützlichen Sachen zu stöbern oder ganz einfach nur, um Freunde zu treffen.