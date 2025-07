Große Lücke in VS – vor allem in Schwenningen bleibt es angespannt

In VS fehlen viele Betreuungsplätze. Deshalb soll auch die Villinger Kita Schwalbenhaag erweitert werden. Trotz geplanter Neubauten fehlen in Villingen-Schwenningen weiter hunderte Kitaplätze. Besonders in Schwenningen ist die Versorgungslage alarmierend.







Der Bedarf an Kita-Plätzen in VS ist weiter groß. Zum Stichtag 1. März 2025 fehlten 462 Betreuungsplätze für Kinder unter sieben Jahren. Im Vorjahr waren es rund 500 Kinder. Besonders groß ist die Lücke in Schwenningen, wo allein 108 Kinder unter drei Jahren und 161 Kinder über drei Jahre auf einen Platz warten.