Die Mannschaften der SG Überberg/Ettmannsweiler/Aichelberg und dem 1. FC Egenhausen stehen am Montagabend ab 18.00 Uhr im Endspiel um den Pokal beim Umgebungsturnier.

Eine Stunde später tragen die Teams der SpVgg Wart-Ebershardt und der SG Teinachtal (Anpfiff 19.15 Uhr) das Finale beim 46. Teinachtal-Turnier aus.

Dazwischen lagen 16 Gruppenspiele mit den Teams SG Teinachtal, SC Neubulach, SpVgg Bad Teinach-Zavelstein, SG Oberreichenbach/Würzbach, SpVgg Wart-Ebershardt und der SG Überberg/Berneck- Zwerenberg im Teinachtal-Turnier, sowie den zweiten Mannschaften der SG Teinachtal, des SC Neubulach, des TSV Wildberg, der SG Hirsau/ Oberkollbach, des 1. FC Egenhausen und der SG Überberg/Ettmannsweiler/Aichelberg im Umgebungsturnier.

Luca Bäuerle der Erste

Bei Letztgenannten hatte Luca Bäuerle beim 2:1-Sieg gegen die SG Teinachtal II am Freitagabend das erste Turniertor erzielt, Alex Großmann von der Spielvereinigung Wart-Ebershardt mit seinem Treffer zum 1:0-Sieg über Titelverteidiger SF Oberreichenbach Würzbach für die erste Überraschung gesorgt. Die zweite lieferte A-Liga-Absteiger SpVgg Bad Teinach-Zavelstein gegen den A-Liga-Aufsteiger SG Teinachtal mit einem 2:1-Sieg gleich nach.

Ralf Roller freut sich

Im Anschluss durfte sich Ralf Roller über den ersten Erfolg der SG Hirsau/Oberkollbach freuen. „Das 2:0 war hochverdient, wir hatten Chance zu weiteren Toren“, so der Trainer. Hohe Erwartungen gab es vor der Partie des SC Neubulach gegen die SG Oberreichenbach/Würzbach, das Topduell (1:1) fand jedoch keinen Sieger.

SG Teinachtal macht’s deutlich

Den höchsten Sieg am zweiten Spieltag hatte die SG Teinachtal beim 6:1 über die SG Spielberg/Berneck-Zwerenberg eingefahren. Richtig schwer – obwohl überlegen – tat sich der TSV Wildberg beim 1:0 über den SC Neubulach II.

Am Sonntagmorgen ging die TZ nicht in die Kirche, sondern mit einem 4:0 über die SG Spielberg/Berneck-Zwerenberg als Sieger der Gruppe A vor der SG Teinachtal in die Zwischenrunde. In der Gruppe B blieb Bezirksliga-Aufsteiger und Titelverteidiger SG Oberreichenbach/Würzbach nach dem 2:1 des SC Neubulach über Wart-Ebershardt auf der Strecke.

Neuer Turniersieger

Damit stand schon vor der Pause für das E-Jugend-Einlagespiel fest, dass es beim 46. TT-Turnier einen neuen Sieger geben wird. Wer dafür in Frage kommen würde, wurde in den Halbfinals zwischen der SpVgg Bad Teinach-Zavelstein und der SpVgg Wart-Ebershardt (1:2) sowie dem SC Neubulach und der SG Teinachtal (0:2) geklärt.

Ein spätes Highlight

Neubulach gegen die Gastgeber. Das hatte natürlich etwas! 0:0 bei Halbzeit – aber, so Spielleiter Bernd Gugel „wir brauchen einen Sieger, darum würde es bei diesem Spielstand gleich in ein Elfmeterschießen gehen“. Dazu kam es nicht, da Moritz Hammann und Daniel Lux den Aufsteiger mit 2:0 ins Finale schossen.

Daniel Pilarski trifft

Zu diesem Zeitpunkt stand die SG Überberg Ettmannsweiler/Aichelberg im Umgebungsturnier durch einen Kopfballtreffer von Daniel Pilarski zum 1:0-Sieg über den TSV Wildberg als erster Teilnehmer im Finale um den Umgebungspokal fest. Deren Gegner hat sich im zweiten Halbfinale zwischen der SG Hirsau/Oberkollbach und dem 1. FC Egenhausen (0:4) ergeben.

Unverhofft kommt oft

Unter dem Strich unerwartet, denn Letztgenannte mussten zuvor mit 0:3 gegen die SG Überberg/Ettmannsweiler/Aichelberg die Qualität des Titelverteidigers anerkennen. Für den TSV Wildberg war nach einer Nullnummer gegen die SG Hirsau/ Oberkollbach beim Umgebungsturnier Endstation.