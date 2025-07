Die Gastgeber nehmen in einer SG mit dem FC Neuweiler und dem SV Oberkollwangen als SG Teinachtal am Turnier teil.

Der erste Auftritt findet am Freitagabend ab 18 Uhr im Umgebungsturnier mit dem Spiel der zweiten Mannschaft gegen die SG Überberg/Ettmannsweiler/Aichelberg statt. Diesem schließt sich die Partie der SpVgg Wart Ebershardt gegen die SG Oberreichenbach/ Würzbach als erstes Highlight des Turniers an.

Was macht der Aufsteiger?

In der zurückliegenden Runde noch gewichtige Konkurrenten in der Kreisliga A2 Ost richten sich die Augen vor allem auf die Elf von Jürgen Keppler. Was hat der Aufsteiger drauf, reicht es für die Bezirksliga?

Spannung wartet auf die Fans

Die Fußballfans werden mit großer Spannung den Weg SG verfolgen, nachdem die Bezirksliga durch deren Aufstieg – und den TSV Möttlingen in der Relegation – zusammen mit dem SV Gültlingen, SV Althengstett, SF Gechingen, GW Ottenbronn, VfL Nagold II und dem 1. FC Altburg wieder richtig „Nagoldlastig“ geworden ist.

Die Keppler Elf hat beim Start in die Vorbereitung mit dem 2:2 gegen den 1. FC Birkenfeld schon mal ein Ausrufezeichen gesetzt und gilt beim 46. TT-Turnier als Favorit in der Gruppe B.

Unsere Empfehlung für Sie Bezirksliga Nordschwarzwald Spielerabgang schmerzt GW Ottenbronn ganz gewaltig Grün-Weiß Ottenbronn geht mit gemischten Gefühlen in die neue Saison – denn ein Abgang tut weh.

Der zweite Platz muss sich wohl zwischen dem SC Neubulach und der SpVgg Wart/Ebershardt ergeben. In der Gruppe A sind die Gastgeber im Team von A-Liga-Rückkehrer SG Teinachtal Favorit, um Platz zwei streiten die SG Spielberg/Berneck-Zwerenberg und die SpVgg Bad Teinach-Zavelstein.

Abgang wiegt schwer

Der Absteiger in die B-Liga muss unter anderen den Abgang von Eric Milde (zur SG Oberreichenbach/Würzbach) verkraften, dazu will der langjährige Leistungsträger Alexander Schönthaler kürzertreten.

Darin liegt der besondere Reiz des Turniers

Der besondere Reiz beim Umgebungsturnier liegt in den schwer einzuschätzenden Teams 1. FC Egenhausen, TSV Wildberg und der SG Hirsau/Oberkollbach. Die Favoritenrolle sehen die Insider jedoch zweifelsfrei beim Titelverteidiger SG Überberg/Ettmannsweiler /Aichelberg, der traditionell im „Oberen Wald“ zahlreiche Anhänger mobilisieren kann.

Am Samstag beginnen die Spiele ab 14 Uhr, am Sonntag geht es schon um 11 Uhr los! Die Frage, wer die beiden Endspiele am Montagabend ab 18 Uhr bestreiten wird, wird in der Gruppenphase zwischen 17 bis 20 Uhr entschieden.