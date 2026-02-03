46 Mal wurde Alarm geschlagen: Feuerwehr Kappel-Grafenhausen hatte 2025 alle Hände voll zutun

944 Stunden lang sorgten die Kameraden im Jahr 2025 für Sicherheitin der Gemeinde – darunter auch Frank Andlauer, der für seine Treue zum Ehrenmitglied ernannt wurde.

„50 Jahre Feuerwehr – 50 Jahre gelebte Gemeinschaft“: Dieses Motto zog sich wie ein roter Faden durch die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Kappel-Grafenhausen und wurde von allen Rednern eindrucksvoll verdeutlicht. In seinem Rückblick auf die vergangenen zwölf Monate berichtete Kommandant Timo Hilß von einem arbeitsreichen Jahr für die Einsatzabteilung. Insgesamt wurden 46 Einsätze bewältigt – darunter technische Hilfeleistungen, Einsätze im Rettungsdienst sowie Brand- und Fehlalarme. Daraus ergaben sich 944 geleistete Einsatzstunden. Zudem nahmen Kameraden an 55 Lehrgängen auf Kreis- und Landesebene in unterschiedlichsten Fachbereichen teil.

„Die Aufgaben im Feuerwehrwesen nehmen stetig zu und müssen auf mehrere Schultern verteilt werden“, betonte Hilß. Ein besonderer Fokus liege dabei auf der Jugendfeuerwehr, die ein wichtiger Bestandteil der Zukunft der Gemeinde sei und mit großem Engagement betrieben werde. Insgesamt 24 Mitglieder zähle die Jugendabteilung, die Kinderfeuerwehr dagegen 29.

Bürgermeister Philipp Klotz lobte die professionelle Arbeit der Wehr, von der er sich bei zahlreichen Einsätzen persönlich ein Bild machen konnte. „Euer Miteinander im Einsatz, das Arbeiten Hand in Hand, zeigt mir eine schlagkräftige Feuerwehr. Ihr seid Tag und Nacht oft unter schwersten Bedingungen im Einsatz, stellt eure Freizeit zurück und müsst dabei auch eure Familien verlassen. Dafür gebührt euch großer Respekt und Anerkennung“, so der Bürgermeister.

Kreisbrandmeister Thomas Happersberger ging auf die positive Entwicklung der Feuerwehr in den vergangenen 50 Jahren ein. „Der Zusammenschluss der beiden Abteilungen, der Aufbau der Kinder- und Jugendfeuerwehr sowie die Selbstverständlichkeit, dass Frauen heute in der Feuerwehr aktiv sind, werden heute nicht mehr hinterfragt“, erklärte Happersberger.

Es wird immer schwerer, Ehrenämtler zu finden

So zählt die Wehr 66 aktive Mitglieder, neun davon sind Frauen. Gleichzeitig mahnte er, bei der zunehmenden Übertragung von Aufgaben auf die Kommunen – etwa im Rettungsdienst oder Zivilschutz – die ursprünglichen Prioritäten der Feuerwehr nicht aus den Augen zu verlieren und negativen Stimmen entschlossen entgegenzutreten.

Verbandsvorsitzender Michael Dietrich wies auf die wachsenden Herausforderungen im Ehrenamt hin: „Es wird immer schwieriger, Menschen für ehrenamtliche Aufgaben zu gewinnen. Die Feuerwehren werden mit hoher Einsatzbereitschaft gefordert – umso wichtiger ist eine gute Zusammenarbeit.“

Kommandant erhält Ehrenkreuz in Silber

Ein besonderer Höhepunkt des Abends war die Auszeichnung von Kommandant Hilß, der mit dem Deutschen Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber für besondere Verdienste im Feuerwehrwesen geehrt wurde. Frank Andlauer wurde zudem in Anerkennung seiner besonderen Verdienste um das örtliche Feuerwehrwesen zum Ehrenmitglied ernannt.

Nach 49 Jahren im aktiven Feuerwehrdienst wurde Hauptlöschmeister Hubert Weber in die Altersabteilung überstellt. Zehn Jahre lang prägte er als Abteilungskommandant von Kappel die Arbeit der Feuerwehr maßgeblich. Darüber hinaus war er eine treibende Kraft beim Zusammenschluss der beiden Abteilungen und leistete damit einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung der Feuerwehr. Sein jahrzehntelanges Engagement wurde im Rahmen der feierlichen Überstellung mit großem Dank und Anerkennung gewürdigt.

Info – Wahlen und Ehrungen

Wahlen:

Bei der Kommandantenwahl wurden Timo Hilß und seinem Stellvertreter Tobias Schäfer das Vertrauen geschenkt. Lena Löffel, Sandra Köbele, Felix Sandhaas und Moritz Trotter wurden in die Feuerwehr aufgenommen. Dominik Fix, Sebastian Fix, Niclas Köbele, Nico Kölble, Sascha Meßnard und Levi Sandhaas wurden zum Oberfeuerwehrmann/-frau befördert. Hauptbrandmeister ist Timo Hilß.

Ehrungen:

Alexander Bartschewski, Holger Billharz, Manuel Drach, Markus Klausmann, Klaus Köbele (30 Jahre); Christian Bührle, Timo Hilß, Lars Windecker (20 Jahre); Julian Anselm, Lars Baumann, Luca Kölble, Manuel Sattler (zehn Jahre). Das Deutsche Feuerwehrehrenkreuz in Silber für besonderer Verdienste im Feuerwehrwesen erhielt Timo Hilß, Hubert Weber wechselte in die Altersabteilung.