46 Mal wurde Alarm geschlagen: Feuerwehr Kappel-Grafenhausen hatte 2025 alle Hände voll zutun

944 Stunden lang sorgten die Kameraden im Jahr 2025 für Sicherheitin der Gemeinde – darunter auch Frank Andlauer, der für seine Treue zum Ehrenmitglied ernannt wurde.
„50 Jahre Feuerwehr – 50 Jahre gelebte Gemeinschaft“: Dieses Motto zog sich wie ein roter Faden durch die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Kappel-Grafenhausen und wurde von allen Rednern eindrucksvoll verdeutlicht. In seinem Rückblick auf die vergangenen zwölf Monate berichtete Kommandant Timo Hilß von einem arbeitsreichen Jahr für die Einsatzabteilung. Insgesamt wurden 46 Einsätze bewältigt – darunter technische Hilfeleistungen, Einsätze im Rettungsdienst sowie Brand- und Fehlalarme. Daraus ergaben sich 944 geleistete Einsatzstunden. Zudem nahmen Kameraden an 55 Lehrgängen auf Kreis- und Landesebene in unterschiedlichsten Fachbereichen teil.