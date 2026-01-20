46 Jahre Ehrenamt gewürdigt: Der Altenheimer Gottfried Schätzle hat das Bundesverdienstkreuz erhalten

Der Altenheimer Gottfried Schätzle wurde für seine Leistung beim Aufbau des Polizeisportvereins Offenburg mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

Der Bürgersaal im Altenheimer Rathaus füllte sich schnell, viele Wegbereiter und ehemalige Kollegen fanden sich ein, um einen besonderen Anlass zu feiern: die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes für Gottfried Schätzle, einen pensionierten Polizist aus Altenheim. Auch für Bürgermeister Tobias Uhrich war es ein besonderer Moment, denn „ich habe noch nie privat oder als Bürgermeister eine solche Verleihung miterlebt“.

Staatssekretär Volker Schebesta übernahm anschließend die Würdigung von Gottfried Schätzle. Dieser war 1971 zur Polizei nach Offenburg gekommen und blieb dort bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2003. Neben seinen beruflichen Leistungen – er war zwölf Jahre lang Leiter des Polizeireviers Offenburg – steche jedoch vor allem sein ehrenamtliches Engagement heraus, genauer sein großes Wirken im Polizeisportverein Offenburg.

Diese war bis Mitte der 1970er-Jahren lediglich eine „Betriebsgemeinschaft“, die nur Mitgliedern der Polizei zur Verfügung stand. „Sie haben 1976 eine Satzungsänderung initiiert, die den Verein für die gesamte Bevölkerung geöffnet hatte“, führte Schebesta aus.

Schätzle war jahrelang Koch bei der Skifreizeit

Der Polizeisportverein, dessen Vorsitz Schätzle 1976 übernahm, gewann innerhalb weniger Jahre viele neue Mitglieder. Die Ski-Abteilung kam 1977 hinzu ebenso wie die Jugendfreizeit, die Schätzle als Koch über Jahrzehnte begleitet hatte und sehr wertschätzte. Der Tennis-Hype um Boris Becker habe dazu beigetragen, dass 1987/88 mit tatkräftiger Unterstützung von Schätzle Tennisplätze und ein Vereinsheim gebaut worden sind und eine neue Abteilung entstanden ist, blickte Schebesta zurück.

Schätzle war von 1976 bis 2004 Vorsitzender, von 2004 bis 2016 Geschäftsführer und von 2016 bis 2022 Präsident des Polizeisportvereins. Neben dem Polizeisportverein hat er 2001 auch den Sportkreis Offenburg mitbegründet, der für Schulen und Verbände ein wichtiger Ansprechpartner ist.

„Sie haben sich 46 Jahre für den Breitensport eingebracht, Fremdsportarten integriert und sind immer mit der Zeit gegangen“, so das Lob des Staatssekretärs. Er habe sich in außerordentlicher Weise für Menschen eingesetzt und sei daher für das Bundesverdienstkreuz vorgeschlagen worden.

Die Idee kam von Werner Stock, der aus Warendorf bei Münster angereist war. Der ehemalige Polizeihauptkommissar, der mit Schätzle zusammengearbeitet hatte, regte bereits 2006 an, ihm das Bundesverdienstkreuz zu verleihen. „Der Antrag ist aber leider im Amt verloren gegangen“, verriet Stock.

Werner Stock hat den Antrag initiiert

Der zweite Antrag habe er vor etwa dreieinhalb Jahren gestellt, „wir haben eine lange Reise hinter uns“. Schätzle habe ein sportliches und polizeiliches Kunstwerk erschaffen und vor allem: „Du hast Leute glücklich gemacht.“

Schätzle sprach von einer „großen Ehre“ und nehme die Auszeichnung mit Freude, Stolz und Demut entgegen. Sie gelte aber nicht für ihn allein, sondern sei in Zusammenarbeit mit Wegbereitern und Freunden entstanden. „Meine Frau Renate hat mir den nötigen Rückhalt gegeben, ohne sie wäre es nicht möglich gewesen.“, stellte der 83-Jährige klar. Die Tätigkeiten im Polizeisportverein seien nie eine Pflicht gewesen, sie haben ihm Freude bereitet. „Ich bin stolz darauf, ein Altenheimer zu sein“, so sein Schlusswort.

Schebesta übernahm die Auszeichnung und verlieh Schätzle das sogenannte Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Zudem erhielt Schätzle eine Verleihungsurkunde. Bürgermeister Uhrich hatte noch eine Überraschung parat: Schätzle durfte sich ins Goldene Buch der Gemeinde Neuried eintragen.

Der Polizeisportverein Offenburg

Der Polizeisportverein Offenburg (PSV) wurde 1953 gegründet und zählt mit rund 1100 Mitgliedern zu den größten Sportvereinen im Ortenaukreis. Er umfasst sechs Abteilungen, die in Wintersport, Fitness, Triathlon, Tennis, Bike und Ju-Jutsu gegliedert sind.