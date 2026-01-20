46 Jahre Ehrenamt gewürdigt: Der Altenheimer Gottfried Schätzle hat das Bundesverdienstkreuz erhalten

Der Altenheimer Gottfried Schätzle wurde für seine Leistung beim Aufbau des Polizeisportvereins Offenburg mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.
Der Bürgersaal im Altenheimer Rathaus füllte sich schnell, viele Wegbereiter und ehemalige Kollegen fanden sich ein, um einen besonderen Anlass zu feiern: die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes für Gottfried Schätzle, einen pensionierten Polizist aus Altenheim. Auch für Bürgermeister Tobias Uhrich war es ein besonderer Moment, denn „ich habe noch nie privat oder als Bürgermeister eine solche Verleihung miterlebt“.