Rock, Pop und Schlager an drei Tagen

4510-Festival in Balingen

5 Sängerin Verena Rissel von den "Dewy Lillies". Foto: Müller

Mit Rock, Pop und Schlager hat die Engstlatter Firma "Show + Media Design" ihren zehnten Geburtstag gefeiert. Nachdem die Woche zuvor der Balinger "Bären" das Programm bestimmte, folgte nun der zweite Teil des "4510"-Festivals.















Balingen-Engstlatt - Als Veranstaltungstechniker liegt es nahe, das Firmenjubiläum mit dem zu feiern, was man am besten kann: Konzerte mit Licht und Ton auf der Bühne bestmöglich in Szene zu setzen. 2012 hat Elischa Dommer "Show + Media Design" 19-jährig aus dem Kinderzimmer heraus gegründet.

Die Technik hinter der Musik

Für die Feier des "Zehnjährigen" hat er sich mit Patrick Streicher vom "Bären" zusammengetan. Am ersten Juli-Wochenende feierte die Balinger Kultkneipe ihr 45-Jähriges mit drei Konzerttagen, der zweite Teil des sogenannten "4510-Festivals" folgte dieses Wochenende, das dem Gastgeber "Show + Media Design" vorbehalten war. Dommer und sein Team sorgten für den stimmungsvollen Rahmen und die Technik dahinter – den große Auftritt auf der Bühne hatten Bands aus der Region.

Die dreitägige Sause eröffnete am Freitagabend auf dem weitläufigen Firmengelände im Engstlatter Gewerbegebiet Lehenmorgen das Rockorchester Horst Müller aus Balingen. Knapp 1000 Gäste tanzten und feierten zu Rockklassikern, die das sechsköpfige Ensemble stimmungsgeladen interpretierte.

Popklassiker und Schlager

Ähnlich viel los war am Samstagabend: Die "Dewy Lillies" servierten Cover-Hits aus Pop und Rock. Sängerin Verena Rissel verstand es, die Menge vor der Bühne zum Mitsingen zu animieren. Das Repertoire der Albstädter eine Mischung aus aktuellen Chart-Stürmern und Pop-Klassikern, die jeder mitsingen kann.

Auch wenn es am Samstagabend spät wurde, startete der Finaltag des sechstägigen Doppeljubiläums am Sonntagmorgen früh: Beim Weißwurstfrühstück unterhielt das Duo SaWá mit deutschen Hits. Am Nachmittag standen die drei Mucz-Schwestern von "3mal1" aus Bisingen auf der Bühne ebenso die Burladinger Schlagersängerin Lorena und Michael Gierk.