1 Verdi-Verhandlungsführer Jakob Becker (vorne rechts) hat bei der Kundgebung in Freiburg gesprochen. Foto: Ingo Busch

450 Beschäftigten der Uniklinik Freiburg haben am Montag am Warnstreik, zu dem die Gewerkschaft Verdi im Südwesten aufgerufen hat, teilgenommen.









Eigentlich versorgen sie Patienten oder halten das Krankenhaus am Laufen: Am Montag haben in Freiburg 450 Beschäftigte der Universitätsklinik ihre Arbeit niedergelegt und für mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen demonstriert, teilt Ingo Busch, Gewerkschaftssekretär Verdi Südbaden Schwarzwald, auf Nachfrage unserer Redaktion mit.