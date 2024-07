45. Teinachtalturnier: Spannung vor dem großen Finale

1 Gut lachen hatte Neu-Trainer Manuel Gall mit seinen beiden Neuzugängen Svenja Großmann (links) und Anna Knepper beim Einlagespiel beim Teinachtalturnier gegen die SGM VfR Klosterreichenbach/SV Musbach. Foto: Blaich

Tollen Fußball sahen die Zuschauer beim 45. Teinachtalturnier. Das Finale steigt am Montagabend.









Viel los war auf dem Sportplatz in Berneck am Wochenende beim 45. Teinachtalturnier, bei dem sechs Teams die Herausforderung annahmen, um den Sieg mitzuspielen. Sechs weitere Mannschaften kämpften im Umgebungsturnier um die Endspielteilnahme am Montagabend. Dann wird nämlich um 18 Uhr der Sieger des Umgebungsturniers im Finale ausgespielt, anschließend um 19.15 Uhr steigt traditionell das Endspiel um den Turniersieg.