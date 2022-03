2 Der Jugendausschuss des Fußballclubs Mönchweiler widmet sich mit dem bewährten Team den kommenden Aufgaben: Beisitzer Harold Wahl (von links) und Christian Feier, Schriftführerin Melanie Gieracz, stellvertretender Jugendleiter Philipp Mäuer und Jugendleiter Thomas Gieracz. Foto: Hettich-Marull

Die Jugendarbeit lag bei Fußballclub Mönchweiler am Boden. Nach dem erfolgreichen Wiederaufbau sind jetzt 45 Kinder in drei Altersklassen aktiv.















Mönchweiler - Will man bei den Aktiven – egal in welcher Spielklasse – im Fußball Erfolg haben, braucht es einen gut ausgebildeten, funktionierenden Unterbau. Beim Fußballclub Mönchweiler blickte man vor rund drei Jahren auf eine brachliegende Jugendarbeit bei den ganz kleinen Kickern – ausgerechnet dort, wo die Basis für das bewegungsintensive Spiel gelegt wird. Mit vier Kindern begannen engagierte Fußballer und Eltern damals den Wiederaufbau – und das äußerst erfolgreich. Mittlerweile kann sich Jugendleiter Thomas Gieracz nicht nur auf ein engagiertes Team verlassen – mit 45 Kindern, die beim FC Mönchweiler hinter dem Ball herjagen, konnten in drei Altersklassen bis zur E-Jugend Mannschaften für die neue Saison angemeldet werden. Zusätzlich sind in älteren Jahrgängen Kinder beim FC Viktoria Peterzell als Gastspieler im Einsatz.

Aus dem Dornröschenschlaf aufgeweckt

Thomas Gieracz und sein Team können stolz sein: Sie haben die Jugendarbeit beim FC Mönchweiler aus dem Dornröschenschlaf aufgeweckt und wieder stabil aufgebaut. Die immer noch grassierende Pandemie und die damit verbundenen Trainingspausen konnten die Aufbauarbeit kaum stoppen. Die Zufriedenheit über das Erreichte war den Verantwortlichen bei der Hauptversammlung deutlich anzumerken. Bei den Bambini steht neben der Ballgewöhnung vor allem das Sozialverhalten im Team an erster Stelle. Kommen die Kinder in die nächste Altersklasse, stehen Technik und Taktik auf dem Trainingsprogramm. Die Trainer Harold Wahl und Sergej Feist (Bambini) und Thomas Gieracz und Marin Grbavac (F-Jugend) konnten von den wenigen stattgefundenen Spieltagen und Turnieren berichten.

650 Kilo Streuobst gesammelt

Mit viel Zuversicht geht das Team um Thomas Gieracz ins neue Vereinsjahr, auch weil trotz Corona die Sponsoren dabei geblieben sind und mit ihrer Unterstützung eine funktionierende Jugendarbeit erst ermöglicht haben. Vor allem bei der Beschaffung von Trikots ist finanzielle Unterstützung sehr wichtig. Doch auch die Fußballjugend war nicht untätig: Mit Hilfe zahlreicher fleißiger Hände wurden 650 Kilo Streuobst gesammelt – der Most wurde zugunsten der Vereinskasse erfolgreich verkauft. Wenn auch in der Pandemie kaum etwas möglich war, trafen sich Eltern und Kinder dennoch zu einem gemütlichen Saisonabschluss. Das Kinderferienprogramm bereicherte man mit einer Veranstaltung.