45. Jugendstadtmeisterschaft: SC Lahr krönt sich fünf Mal zum Sieger

1 Der SC Lahr (weiße Trikots) spielte im Finale der F1-Junioren gegen den FSV Seelbach. Foto: Baublies

Bei der 45. Jugendstadtmeisterschaft haben es die Teams des gastgebenden SCL in alle sieben Finals geschafft. Lediglich gegen die SF Kürzell II bei den D2-Junioren und gegen den FV Sulz II bei den E2-Junioren haben die Lahrer dabei den Kürzeren gezogen.









„Rund 800 Zuschauer haben beim Final-Four-Turnier am Sonntag ihre Mannschaften angefeuert“, blickt der Jugendleiter des SC Lahr Stefan Wölfle zurück. Nicht zuletzt deshalb seien die Stadtmeisterschaften im Hallensportzentrum in Lahr der Jahreshöhepunkt vieler Nachwuchskicker in der Region. „Die Halle wird abgedunkelt und die Spieler laufen einzeln ein und erscheinen auf der Leinwand. Die vielen Zuschauer feuern die jungen Spieler an. Das ist etwas ganz besonderes“, bekräftigt der Jugendleiter. Der Finaltag am Sonntag rundet so das dreitägige Turnier ab.