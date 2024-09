Eine Leiche ist vergangenen Montag in einem Waldgebiet bei Bad Teinach-Zavelstein gefunden worden. Ein Tatverdächtiger sitzt nun in Untersuchungshaft.

Es handelt sich um eine 25-jährige Frau aus Bad Teinach-Zavelstein, die seit dem 2. September vermisst wurde, teilt das Polizeipräsidium Pforzheim in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit der Staatsanwaltschaft Tübingen mit.

Im Rahmen der Ermittlungen haben sich laut Polizei Hinweise auf ein mögliches Tötungsdelikt ergeben. Daraufhin habe die Kriminalpolizeidirektion Calw die Sonderkommission "Hirsch" eingerichtet.

Nun ist ein 45-jähriger Mann festgenommen worden, der in einem persönlichen Beziehungsverhältnis zur Vermissten gestanden haben soll. Er sei am Freitagnachmittag dem Haftrichter am zuständigen Amtsgericht Tübingen vorgeführt worden, der wegen Verdacht auf Totschlags Haftbefehl erließ. Der Mann befinde sich seither in Untersuchungshaft, teilt die Polizei mit.

Polizei bittet Zeugen um Hinweise

Zeugen, die am 2. September oder an darauffolgenden Tagen im Bereich des Waldgebiets zwischen den Ortschaften Emberg, Schmieh und Rötenbach etwas beobachtet haben oder andere sachdienstliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst in Pforzheim unter der Rufnummer 07231/186-4444 zu melden.

Die Ermittlungen der Sonderkommission "Hirsch" dauern an.