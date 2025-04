44. Mostfest in Truchtelfingen

7 In heiterer Runde testeten die Gäste zehn Mostsorten beim 44. Truchtelfinger Mostfest. Während der Auszählung unterhielt die Mostkapelle mit Gesang und Gitarre – auch Ex-Oberbürgermeister Klaus Konzelmann (hinten Mitte) war mit von der Partie. Foto: Susanne Conzelmann

Ein „Schnapszahl“-Jubiläum hat die Truchtelfinger Mostrunde gefeiert: Zum 44. Mal testeten und bewerteten Mostkenner und jene, die es werden wollen, Truchtelfinger Most.









Schauplatz des „Truchtelfinger Moschtfests“ war in diesem Jahr das Turnerstüble auf dem Bol. Zehn Moster hatten ihre Erzeugnisse mitgebracht, mit denen sie es allerdings in der vergangenen Obstsaison nicht leicht gehabt hatten: Die Obstbäume in und um Truchtelfingen haben 2024 wenige Äpfel mit noch weniger Süße hervorgebracht.