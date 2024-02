44. Lahrer Stadtmeisterschaften: Junge Kicker begeistern das Publikum

1 Die Spieler aller Altersklassen hatten am Wochenende viel Spaß und boten dem Publikum beste Fußballunterhaltung. Foto: Baublies

Die Eltern sind genauso begeistert gewesen wie die Kinder und Jugendlichen. Ein Blick hinter die Kulissen zeigt, wie viel ehrenamtliche Arbeit hinter den Lahrer Stadtmeisterschaften steckt.









Am Samstag spielten die Bambinis und die F2-Jugend um die Ehre. Sieger gibt es in dieser Klasse nicht – auch wenn es eine Siegerehrung für alle mit der entsprechenden Show gab. Der Clou bei den Jüngsten war in diesem Jahr, dass hier nicht der jeweilige Verein antrat – sondern die Teilnehmer der anstehenden Europameisterschaften. So begrüßte Stefan Wölfle, Jugendleiter des SC Lahr und seit Jahren der Organisator der Stadtmeisterschaften, zum Beispiel die „Deutsche Mannschaft“ beim Einlauf zur Siegerehrung. Dass die Kicker eigentlich zur SG Oberweier gehören, war da Nebensache. Da in diesem Jahr die EM in Deutschland stattfindet, war die Idee naheliegend.