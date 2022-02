Fußgängerin in Burladingen von Auto erfasst

1 Die Fußgängerin wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Symbolbild Foto: dpa

Ein 22-Jähriger hat am Montagabend auf der Josef-Mayer-Straße mit seinem VW eine 44-jährige Fußgängerin angefahren. Sie wurde schwer verletzt.















Burladingen - Er fuhr mit seinem VW gegen 20.40 Uhr der Straße Kleineschle in Richtung Josef-Mayer-Straße. An der Kreuzung bog er nach links ab und kollidierte dabei mit der Fußgängerin, die zu diesem Zeitpunkt die Kreuzung von der Heugabenstraße her überquerte.

Die 44-Jährige wurde nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto war Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro entstanden.