In Dauchingen waren am Wochenende die Teufel los

40 Foto: Rainer Bombardi

Seit Freitag wird in Dauchingen das Jubiläum gefeiert. Zum 44+1. Geburtstag ertönt von überall ein herzhaftes "Pfui Teufel".















Dauchingen - Einen historischen Moment erlebten die Gäste des Brauchtumsabends. Der Teufel bekommt ab sofort gemäß einer historisch abgesicherten Originalnachbildung aus den 1920- er Jahren Gesellschaft in Form eines Hansels und einer Trachtenträgerin.

Derlei Neuigkeiten waren dem einheimischen Künstler Giuseppe Lorenz noch nicht bekannt als er im Auftrag der Gemeinde als Geschenk zum 44. Jahrestag ein teuflisches Kunstgemälde für die Zunftstube fertigte. Beide in mühevoller Kleinarbeit entstandenen Figuren feierten ihr Debüt im Freien während dem gestrigen Jubiläumsumzug.

Mehrere tausend Umzugsgäste

Dieser sprengte jegliche Dimensionen, welche sich die Jubiläumszunft erwartete. In Begleitung einer Kutsche und dem einheimischen Bläserjugend führten sie den Umzug mit insgesamt 63 Gruppen an.

Nicht nur Bürgermeister Torben Dorn wusste, dass die Pflege eines Stück Dauchinger Brauchtums seit über vier Jahrzehnten in besten Händen ist. Dem imposanten Auftakt mit den Gastgebern folgte ein närrisches Spektakel, das mehreren tausend Umzugsgästen reichlich Abwechslung, Farbe und Unterhaltung bot.

An der Spitze des Umzugstross mit von der Partie war auch die Patenzunft der Wetti aus Behla. Sie feiert am kommenden Wochenende mit einem Freundschaftstreffen ihren 50. Geburtstag.

Viele befreundete Zünfte zu Gast

Mit den Waldhexen war eine weitere Zunft aus Dauchingen zu Gast, die ihr Unwesen im Neckartal treibt. Viele der Narrenfiguren wiesen auf Strukturen hin, die einst in der Heimat der Zünfte verbreitet waren.

Unter den Umzugszünften waren neben allen Mitgliedszünften der Schwarzwälder Narrenvereinigung auch viele Narrenvereine aus der Nachbarschaft. So ertönte über eine lange Zeit ein "Hage-Muh" von mehr als 250 Hästrägern der Hagenwürger Narrenzunft Deißlingen.

Viele der Zünfte waren mit den heimischen Musikkapellen oder Guggenmusiken zu Gast, was ein Garant für eine anhaltend fantastische Stimmung war.

Vor der Ehrentribüne moderierten Bernd Matt und Alfons Romey vom Brauchtumsausschuss der Vereinigung den Umzug. Auf Grund des Trubels und der guten Laune, welche die Narren verbreiteten, gelangten ihre durchaus interessanten Informationen nur bis zum Publikum in unmittelbarer Nähe.

Alle suchten den Kontakt zum Publikum

Doch auch so erlebten die Gäste einiges und so mancher bekam eine Stroh- oder Papierdusche ab. Die Narren der einzelnen Zünfte liefen zur Hochform auf. Entlang der Umzugsstrecke gab es praktisch keine Lücken.

Einige Zünfte begleiteten mit ihren Fasnetwägen den Umzug. Allen war gemein, dass sie die Nähe zum Publikum suchten, was dem Umzug zusätzlichen Pep verlieh. Auch in den Besenbeizen und zum Abschluss in der Halle steppte der Bär.

Morgen enden vier teuflisch tolle Tage ab 16 Uhr mit dem ersten närrischen Handwerkervesper in der Geschichte der Schwarzwälder Narrenvereinigung.