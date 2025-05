4300 Euro verteilt: Jeder Königsfelder Ortsteil bekommt die gleiche Summe

1 Matthias Wößner (Fünfter von links) und Bürgermeister Fritz Link (Achter von links) übergeben den Erlös des PS-Sparens an verschiedenste Institutionen. Foto: Stephan Hübner 4300 Euro fließen in diesem Jahr aus dem PS-Sparen der Sparkasse Schwarzwald-Baar in die Gemeinde Königsfeld.







Das sei nicht selbstverständlich in auch für die Kreditwirtschaft schwierigen Zeiten, und es zeige den besonderen Bezug der öffentlich-rechtlichen Sparkassenstruktur zu den Kommunen, so Bürgermeister Fritz Link. Er sei dankbar, dass man so viele wichtige Belange habe fördern können, deren Realisierung sonst nicht möglich wäre. Wie immer erhielten alle Ortsteile den gleichen Betrag. Die Zweckbestimmung erfolgte in Absprache mit den Ortsvorstehern.