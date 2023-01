2 Großes Interesse an der Teilnahme zur Bach-na-Fahrt: 43 Team wollen sich am Fasnetsmontag in die reißenden Fluten stürzen – wer alles dabei ist wird bei der nächsten Vollversammlung entschieden. Foto: Jauch

Zur ersten Vollversammlung nach den ausgefallenen Da-Bach-na-Fahrten 2021 und 2022 hat Kanalfahrer-Chef Tobias Wernz viele motivierten Anwärtern auf einen Startplatz begrüßt.















Link kopiert

Schramberg - Zunftmeister Tobias Dold, Hanselmeister Achim Bendigkeit und etliche Elferräte waren ebenfalls in die "Szene 64" gekommen. Alle waren auf das Austeilen der Anmeldungen und Merkblätter zur Da-Bach-na-Fahrt 2023 gespannt, doch zunächst fanden die üblichen Tagesordnungspunkte der Versammlung statt.

Mit Bier geahndet

Tobias Wernz ließ in seinem Bericht die vergangenen, durch die Corona geprägten Jahre Revue passieren und erinnerte an die vielen in Coronazeiten durchgeführten Aktionen. Nachdem im Jahr 2022 eine Kanalfahrt nicht erlaubt war, verurteilte der Kanalfahrer-Chef die größtenteils anwesenden "Übeltäter" zur Lieferung einer größeren Menge Bier an die nicht fahrenden Kollegen, was mit tobendem Applaus der anwesenden Kanalfahrer quittiert wurde.

Regeln zu beachten

Tobias Wernz hob aber auch hervor, dass in den letzten Wochen viele Gespräche zum Sicherheitskonzept mit der Stadt Schramberg geführt wurden, an das sich letztendlich auch die Da-Bach-na-Fahrer zu halten hätten. Aus diesem Grund wies Wernz nochmals eindringlich auf das Einhalten der im Merkblatt zur Bach-na-Fahrt aufgelistete Regeln hin. Auf die Umweltverträglichkeit der verwendeten Baumaterialien sei dringend zu achten. Autobatterien, wassergefährdende Stoffe, scharfkantige Bleche, Glas und Pyrotechnik dürften nicht eingebaut oder verwendet werden. Auch müssten die Teams Gewicht und Größe des Zubers berücksichtigen. Erstmals würden die Vorstandsmitglieder vor der Fahrt alle Zuber und Besatzungen begutachten und bei Nichteinhalten der Vorgaben Änderungen am Zuber verlangen oder im äußersten Fall ein Startverbot erteilen.

Einsatzfähige Flotte

Dem Bericht von Tobias Wernz folgte nach großem Applaus der Zuberzustandsbericht durch Zuberwart Michael "Kluv" Rauch. Er konnte dank des Zukaufs von sechs neuen Zubern eine einsatzfähige Flotte von 43 Zubern melden.

Kassier Arno Jauch vermeldete einen kleinen Gewinn für 2020, für die Folgejahre musste er jedoch coronabedingt einen hohen Verlust ausweisen.

Ausschusswahlen

Die Neuwahlen zum Ausschuss der Da-Bach-na-Fahrer führte Zunftmeister Tobias Dold gekonnt und süffisant durch. Nachdem die langjährigen Ausschussmitglieder Stephan Storz und Michael Wiedmaier auf eine Neuwahl verzichteten, konnten die Da-Bach-na-Fahrer im Rahmen der Verjüngung drei neue Ausschussmitglieder gewinnen. So wurden neben den turnusmäßig zu wählenden Mitgliedern Tobias Wernz, Steffen Auber, Andreas Hafner, Matze Dold, Michael Rauch auch die neuen Mitglieder Simon King, Philipp Mauch und Simon Hafner einstimmig in den Ausschuss gewählt. Die Kassenprüfer Ralf Fehrenbach und Ralf Brändle wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.

Dank an Aktive

Bei den beiden ausgeschiedenen Mitgliedern bedankte sich Wernz herzlich und schloss den bereits im Vorjahr ausgeschiedenen Uwe Hasenmaile in seiner Laudatio mit ein. Neben dem langjährigen, leider nicht anwesenden Mitglied Stephan Storz waren auch Michael Wiedmaier mit 18 Jahren und Uwe Hasenmaile mit 30 Jahren lange Zeit im Ausschuss oder Vorstand der Kanalfahrer. Beiden wurde ein kleines Präsent für ihre jahrelange Tätigkeit unter tosendem Applaus überreicht.

Nach den Regularien war es dann soweit: Die Anmeldebögen wurden verteilt und das Team um Arno Jauch, Hilmar Bühler und Ann-Kathrin Brantner nahm die letztendlich 43 Anmeldungen an.

Entscheidet das Los?

In der zweiten Ausschusssitzung werden die Verantwortlichen über das weitere Vorgehen wie das Losen der Teams entscheiden, bevor sich die Da-Bach-na-Fahrer am Sonntag, 29. Januar, in der Szene 64 zu zweiten Vollversammlung treffen.