43 Tage Fasnet im Jahr 2026: Warum der Schmotzige jedes Jahr an einem anderen Datum ist

Am 12. Februar feiern wir den "Schmotzigen Donnerstag". Doch warum er ausgerechnet dann ist, wie lange die Fasnet dauert und was Kirche und Vollmond damit zu tun haben, wissen die wenigsten. Wir klären auf.
Für manch einen Narren kann die Fasnet gar nicht lang genug dauern. Während der Beginn der schwäbisch-alemannischen Fastnacht immer an Dreikönig am 6. Januar ist, ist im Jahr 2026 der Aschermittwoch am 18. Februar, also 43 Tage später. Im Jahr 2025 hingegen durften sich die Narren über 58 Tage Fasnet freuen, denn Aschermittwoch war erst am 5. März.