1 In dieser Szene behält der Schwenninger Verteidiger Dylan Yeo gegen den Nürnberger Tyson McLellan (Nummer 9) an der Bande den Überblick. Foto: Eibner

Die Wild Wings lagen am Mittwoch in Nürnberg bis kurz vor dem Ende mit 1:3 in Rückstand, doch dann sorgten Doppelpacker Andreas Thuresson und Tylor Spink beim Südgruppen-Schlusslicht noch für einen wichtigen 4:3-Sieg nach Penaltyschießen.

Klar – die Schwenninger hatten den vierten Sieg im vierten Spiel gegen die Ice Tigers eingeplant. Doch bis zur 58. Minute sah es nicht danach aus. Dies lag auch daran, dass mit Emil Kristensen, Darin Olver, Troy Bourke und Daniel Pfaffengut ein Quartett passen musste. Letztendlich fehlte den Franken, bei denen kurzfristig Chris Brown und Luke Adam nicht an Bord waren, nach einer 3:1-Führung einfach die Cleverness.

Der Schwenninger Coach Niklas Sundblad hatte Andreas Thuresson in die erste Sturmreihe zu Jamie MacQueen und Spielführer Travis Turnbull beordert. David Cerny agierte im vierten Block an der Seite von Maximilian Hadraschek und Marius Möchel. "Wir haben nach dem Sieg gegen Ingolstadt neues Selbstvertrauen", ging Angreifer Daniel Weiß kurz vor dem ersten Bully bei Magenta Sport davon aus, dass die Wild Wings die nächsten Punkte einfuhren. So sah es auch Marius Möchel: "Wir müssen viel Druck auf das Tor der Ice Tigers machen", wollte der Ex-Nürnberger seinen Stiefbruder Niklas Treutle im Gehäuse der Franken ärgern.

"Wir müssen unsere Möglichkeiten einfach besser verwerten"

Doch stattdessen bejubelte der Goalie innerhalb von 22 Sekunden gleich zwei Treffer des Tabellenletzten: Max Kislinger und Marcel Kurth hatten in der vierten Minute einen verdutzten Joacim Eriksson überwunden. Der Schwede hielt seine Farben danach nicht nur mit einer Glanzparade gegen Youngster Roman Kechter (9.) im Spiel. Wichtig war, dass Colby Robak (20.) ein Powerplay der besten Überzahlmannschaft des Südens zum Anschlusstreffer nutzte, dem MacQueen fast noch den 2:2-Ausgleich folgen ließ.

Travis Turnbull (21.), Tyson Spink (22.) oder Christopher Fischer (24.): Schwenningen drängte auch zu Beginn des Mittelabschnitts auf den zweiten Treffer. Andreas Thuresson (29.) schaffte es bei einem Penalty ebenfalls nicht an Treutle vorbei. Längst waren die nun viel konzentrierteren und aggressiveren Wild Wings das bessere Team. Ein Kechter-Schuss (30.) an den Pfosten leitete eine gute Phase der Ice Tigers ein, die nach Kurth mit Daniel Schmölz (34.) ein weiterer Ex-Schwenninger mit dem 3:1 veredelte. Auf der anderen Seite vergab MacQueen (36.) eine weitere Großchance zum erneuten Anschlusstreffer. "Wir müssen unsere Möglichkeiten einfach besser verwerten", dachte Verteidiger Johannes Huß an die bereits 27 Torschüsse der Wild Wings nach 40 Minuten. Joacim Eriksson hatte nur 15 Versuche der Ice Tigers entschärfen müssen.

Diese nahmen im Schlussabschnitt erst einmal geschickt das Tempo raus, hielten die Schwenninger weg von der eigenen Zone. Die Wild Wings versuchten weiter alles, doch echte Chancen sprangen gegen gut verteidigende Franken zu selten heraus. Dann aber bedankte sich Andreas Thuresson (58.) nach einem Patzer von Thomas Gilbert nicht nur mit dem 2:3-Anschlusstreffer (58.), sondern der Schwede erzwang in Überzahl (60.) auch die Verlängerung.

In dieser hatte Boaz Bassen (62.) den Siegtreffer auf dem Schläger, Treutle hatte etwas dagegen. Im fälligen Penaltyschießen tütete Tylor Spink den Extrapunkt ein. Schwenningens Torwart Joacim Eriksson hatte gleich sechs Nürnberger zur Verzweiflung gebracht.