43-Jähriger legt Revision ein: Offenburger Mord-Urteil landet am Bundesgerichtshof

Der im August wegen des Mordes an einer Frau in Offenburg verurteilte 43-Jährige hat fristgerecht Revision eingelegt – nun muss das oberste deutsche Gericht entscheiden.
Schweigend, mit unbewegter Miene verfolgte der 43-Jährige diesen Sommer seinen eigenen Prozess. Selbst während der Aussagen der Angehörigen des Opfers – Mutter, Bruder und Witwer – starrte er lediglich ins Leere. Genauso äußerlich unbewegt nahm er am 26. August das Urteil des Schwurgerichts hin: lebenslange Freiheitsstrafe, besondere Schwere der Schuld und Vorbehalt der Sicherungsverwahrung.