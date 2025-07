1 Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Hinweise. (Symbolfoto) Foto: Patrick Thomas/ Shutterstock Seit Sonntagabend wird der 43-jährige Thomas S. aus Winterlingen vermisst. Nun bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe.







Link kopiert



Thomas S. hatte zuletzt am Sonntagmorgen Kontakt mit einem Bekannten und war am Montag nicht an seinem Arbeitsplatz erschienen. Am Dienstagmittag erstatteten Angehörige eine Vermisstenanzeige, teilt die Polizei in einer Pressemitteilung mit.