1 Elias Bürkle (weißes Trikot) sorgte nach seiner Einwechslung für frischen Wind in der Offensive des VfL Nagold. Foto: Kraushaar

Landesliga: Team von Armin Trainer Redzepagic gewinnt 4:2 gegen den TV Darmsheim

Der VfL Nagold hat mit dem 4:2-Erfolg am Samstag auf dem Darmsheimer Eichelberg im zweiten Spiel der Saison seinen zweiten Sieg eingefahren und ist damit weiter Tabellenzweiter der Fußball-Landesliga, Staffel 3, hinter dem VfB Bösingen.

TV Darmsheim – VfL Nagold 2:4 (2:2). "Die Darmsheimer haben das eine Halbzeit lang richtig gut gemacht, aber ich hatte nie das Gefühl, dass hier etwas schief gehen könnte", resümierte der Nagolder Trainer Armin Redzepagic die 90 Minuten.

In den ersten 45 Minuten sahen die rund 180 Zuschauer eine Partie zweier Mannschaften auf Augenhöhe, in der die recht tief stehenden Darmsheimer fast jede Chance auf einen Konter konsequent nutzten. Die erste Gelegenheit resultierte aus einem Eckstoß von Simon Lindner, der über VfL-Schlussmann Joel Mogler hinweg flog und im langen Eck zum 1:0 (18.) für die Platzherren einschlug. Nur drei Minuten später durfte der VfL Nagold jubeln. Perparim Halimi hatte direkt vor der Strafraumgrenze einen Freistoß herausgeholt, und den versenkte Niklas Schäuffele gekonnt zum 1:1 (21.) unter das Lattenkreuz. "Unhaltbar, zwei absolute Traumtore", zollte Armin Redzepagic den beiden Torschützen seinen Respekt.

Die beiden Mannschaften setzten weiter auf Offensive. Walter Vegelin verpasste nach Vorarbeit von Halimi einen Treffer nur knapp (29.), dasselbe gilt für Manuel Dreher, der frei vor Mogler aufgetaucht war (33.). Im Gegenzug kam der Ball exakt in die Schnittstelle zu Walter Vegelin, der legte das Spielgerät an Körber vorbei aus spitzem Winkel zum 2:1 (34.) ins Netz. Der TV Darmsheim blieb jedoch stabil, in der 44. Minute bugsierten Lysander Skoda und Simon Lindner den Ball gemeinsam zum 2:2 ins Netz. Wieder hatte der VfL Nagold seine linke Seite nicht zubekommen. Unmittelbar danach hatten die Nagolder Glück, dass Simon Zweigle frei vor Mogler das mögliche 3:2 verpasste.

Im zweiten Abschnitt kam Elias Bürkle für Halimi als echter "Zehner" hinter die Spitzen. Bei drei Gelben Karten in Folge für den TVD deutete sich nach gut einer Stunde an, dass die Einheimischen dem VfL Nagold nicht mehr folgen konnten.

Das Team von Redzepagic machte weiter Tempo. Luka Kravoscanec, für David Weinhardt ins Spiel gekommen, führte sich mit einem scharfen Schuss gleich gut ein. In der 67. Minute löste Tobias Essig den glücklosen Marsel Cicak ab.

Die Nagolder Führung lag nun in der Luft. In der 73. Minute erzielte Walter Vegelin am langen Eck stehend nach einem Eckstoß das 3:2. Kurz danach traf er nach toller Vorarbeit von Chris Wolfer zum 4:2 (75.). "Ein super Tor, 80 Prozent davon gehen auf das Konto von Wolfer", freute sich der VfL-Coach. Die Partie war so gut wie gelaufen.

In der 87. Minute ging Cunion Duncan mit Gelb-Rot vom Platz. In der Schlussminute gerieten Luka Kravoscanec und Simon Lindner aneinander. Der Unparteiische beließ es jedoch bei Gelb für beide Akteure.

Trainerstimme:Armin Redzepagic, VfL Nagold: "Die Aufstellung für das Spiel hat noch Marco Quiskamp gemacht. Ich bin nach vielen Stunden Fahrt erst kurz vor der Partie aus dem Urlaub angekommen und nach den aufregenden 90 Minuten völlig k. o. Jetzt freuen wir uns über den ersten Auswärtssieg, der aufgrund der Steigerung in der zweiten Halbzeit verdient ist. Man hat gesehen, mit den Jungs, die eingewechselt wurden, kam weiter Qualität ins Spiel. Chris Wolfer ist ein Kämpfer, und Elias Bürkle hat hinter den Spitzen für frischen Wind gesorgt."

Mannschaften:TV Darmsheim: Nico Körber, Armando Di Leo, Manuel Deichsel, Simon Lindner, Tim Schneider (80. Dennis Roth), Simon Zweigle (64. Erdinc Yüksel), Maurice Dreher (41. Rodrigo Ferreira Barbosa), David Pinheiro, Oliver Schroth, Duncan Cunion, Fabian Schneider (85. Yannic Lang).

VfL Nagold: Joel Mogler, Lysander Skoda, Carlos Konz, Niklas Schäuffele, Perparim Halimi (46. Elias Bürkle), Fabian Mücke, David Weinhardt (62. Luka Kravoscanec), Chris Wolfer, Marsel Cicak (67. Tobias Essig), Walter Vegelin, Burak Tastan (77. Heinrich Vegelin).

Tore: 1:0 (18.) Simon Lindner; 1:1 (21.) Niklas Schäuffele; 1:2 (34.) Walter Vegelin; 2:2 (44.) Simon Lindner; 2:3 (73.) Walter Vegelin; 2:4 (75.) Walter Vegelin.

Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte Duncan Cunion (87./TV Darmsheim).

Zuschauer: 180.

Schiedsrichter: Jan Jakob Keim; Assistenten Nicolas Winter, Sascha Seliger.