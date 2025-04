Am Sonntag ist es wieder soweit: Die Leichtathletik-Abteilung der TG Schömberg veranstaltet erneut den Schömberger Volkslauf – es ist die 42. Auflage der traditionellen Veranstaltung. Wieder einmal geht es „Rund um den Stausee“.

Für die Teilnehmer heißt es am Sonntag recht früh auf die Strecke zu kommen. Um 9.30 Uhr startet der Hauptlauf sowie die Disziplin Nordic Walking. Es gilt jeweils 10,6 Kilometer zurückzulegen.

Auch die Schüler dürfen ran

Um 10.40 Uhr steigt dann der Schülerlauf. Die jüngeren Läufer absolvieren eine Strecke von 2,7 Kilometern Länge. Der Bambini-Lauf (Jahrgang 2018-2019) mit einer Distanz von circa 300 Metern startet dann ungefähr um 10.50 Uhr.

Anmelden kann sich jeweils bis eine halbe Stunde vor dem Start in der Schömberger Sporthalle. Dort werden am Sonntag ab 7.30 Uhr Startnummern vergeben. In der Stauseehalle ist die Siegerehrung für 12 Uhr terminiert. Man darf gespannt sein, wer die Strecke am schnellsten absolviert.