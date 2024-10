42. Landesnarrentreffen in Straßberg: Das Programm steht fest

Am 25. und 26. Januar 2025 sind die Schmeia-Hexa Straßberg Gastgeber des 42. Landesnarrentreffens vom Landesverband Württembergischer Karnevalvereine. Hierfür haben sie ein zünftiges wie auch närrisches Programm auf die Beine gestellt.

Mit großen Schritten gehen die Straßberger Schmeia-Hexa ihrem großen Ereignis entgegen: Am Samstag und Sonntag, 25. und 26. Januar 2025, sind sie Gastgeber des 42. Landesnarrentreffens vom Landesverband Württembergischer Karnevalvereine (LWK); das Motto lautet: „Wo Fasnet und Karneval sich verbinden“.

Rund 90 Zünfte und Vereine sowie etwa 4500 aktive Teilnehmer am großen Umzug haben sich hierzu angemeldet. Nun steht auch das Programm zum Festwochenende fest: Den Auftakt am Samstag, 25. Januar, macht ab 14 Uhr der Kinderumzug mit Aufstellen des Narrenbaumes, gefolgt von buntem Treiben rund um das Straßberger Rathaus.

Ab 16.30 versammeln sich die Narren und Gäste zur Narrenmesse in der Kirche St. Verena und ab 19 Uhr zum närrischen Abend in der Schmeiehalle; der Eintritt kostet 15 Euro. Den Abschluss bildet die Narrenparty mit der Abtsgmünder Band „The Candys“ ab 19.30 Uhr im Zelt an der Schmeienhalle; der Eintritt kostet sieben Euro.

Am Sonntag, 26. Januar, wird zum Zunftmeisterempfang geladen; Beginn ist um 10 Uhr in der Schmeienhalle. Dort wird eine Narrensuppe serviert – auch zur Stärkung für den großen Fasnetsumzug.

Ab 13 Uhr ziehen Hästräger, Musiker, Prinzenpaare Garden und Elferräte des LWK durch die Straßen von Straßberg; anschließend geht es mit närrischem Treiben an der Schmeienhalle sowie im Zelt und Narrendorf weiter.

Die Verabschiedung der närrischen Gäste folgt um 17 Uhr; dort übergeben die Schmeia-Hexa auch die Fahne an den nächsten Ausrichter des Landesnarrentreffens 2026.

Weitere Infos und Anmeldung online unter www.lnt25.de.