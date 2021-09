1 Erschöpft aber glücklich: Alle Teilnehmer der sbh-Vollmondwanderung kamen nach 42 Kilometern auch ins Ziel. Foto: Heim/sbh

Ski- und Bergfreunde: 18-köpfige Gruppe meistert die von Reinholf Pfister geführte Vollmondwanderung















Link kopiert

Haigerloch. Es war eine Herausforderung für alle 18 Frauen und Männer. Letztlich aber zeigten bei der Vollmondwanderung der Ski- und Bergfreunde Haigerloch (sbh) alle Beteiligten Durchhaltevermögen. Niemand musste vorzeitig aussteigen.

Mit etwas mehr als 42 Kilometern Länge war die von Reinhold Pfister aus Gruol organisierte Wanderung eine Aufgabe, die man nicht mal gerade ebenso mit links erledigt. Die Teilnehmerschar war bunt gemischt. Die Wanderer kamen nicht nur aus Haigerloch, sondern auch aus Balingen, Empfingen oder sogar aus Nagold.

Los ging es am Samstagabend vor einer Woche auf dem Parkplatz bei der Trillfinger Mehrzweckhalle. Das Wetter war geradezu optimal und es herrschte fast Vollmond, damit die Wanderer auf der langen Strecke an den Verpflegungspunkten immer etwas zu essen und zu trinken hatten, dafür hatte Regina Pfister gesorgt.

Mit Einbruch der Dämmerung marschierte die Gruppe zuerst zum Sitz der Weisheit, dann hinunter ins Laibetal bei Bad Imnau und von dort über den Wald an die Gruoler Himmelsleiter und zum Kloster Kirchberg, wo man kurz vor Mitternacht eintraf. Auf dem Wandbühl gab’s zur Stärkung für den zweiten Teil der Strecke Kaffee und Kuchen.

Über Heiligenzimmern ging es weiter nach Binsdorf, wo die Wanderer an der Loreto-Kapelle eine kleine Pause einlegten. Von dort aus wanderte die Gruppe zurück über Gruol – es war inzwischen doch etwas frisch geworden – und kam schließlich im Hofgut Hospach an, wo bereits das Frühstück wartete.

Den Sonnenaufgang erlebt die 18-köpfige Gruppe dann beim Haigerlocher Auenloch. Über den Zollerblickweg ging es das Städtle hinab auf den neu angelegten Rad- und Spazierweg in den Eyachauen in der Haigerlocher Unterstadt und weiter über Schloss und Schlossfeld dem Ziel entgegen. Um 8 Uhr am Sonntagmorgen kamen alle wohlbehalten bei der Trillfinger Mehrzweckhalle an.