1 Björn Germann (links) und Thomas Müller verabschiedeten Gudrun Fischer (Zweite von rechts) in den Ruhestand. Zugleich begrüßten sie Kristina Maj als ihre Nachfolgerin Foto: Morlok

42 Jahre lang arbeitete Gudrun Fischer für die Sozialstation Horb und war maßgeblich am Ausbau und an der Modernisierung der Horber Pflegeheime beteiligt. Jetzt wurde sie in Ruhestand verabschiedet. Ihre Nachfolgerin wird Kristina Maj.









Link kopiert



Seit kurzem kann Gudrun Fischer, die 42 Jahre in Dienst der Horber Sozialstation stand, locker sagen: „I kennt - wenn i wedt. Aber ob i will, wenn i kennt? I woiß no net!“ (Ich könnte, wenn ich wollte, doch ob ich will, das weiß ich noch nicht).