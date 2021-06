1 Die Spieler des FC 08 Villingen freuen sich riesig nach ihrem Viertelfinalsieg gegen den 1. FC Rielasingen-Arlen. Foto: Marc Eich

SBFV-Pokal Viertelfinale: FC 08 Villingen – FC Rielasingen-Arlen 4:2 nach Elfmeterscheißen. Der FC 08 hat nach einem großen Kampfspiel das Halbfinale erreicht. In diesem empfangen sie am Sonntag (15 Uhr) den SV Oberachern.

Etwas Schönes am Freitagabend vorneweg: Nach acht Monaten Corona-Pause ging es an diesem herrlichen Frühsommertag in der Villinger MS-Technologie-Arena nicht nur wieder um etwas – nein, es waren sogar 500 Zuschauer dabei, die sich das Pokal-Duell der beiden Erzrivalen und Oberliga-Konkurrenten nicht entgehen lassen wollten.

Beim FC 08 war exakt die gleiche Anfangsformation wie beim Testspiel gegen den Freiburger FC vor einer Woche zu sehen. Also mit den beiden Neuzugängen Nyamsi Mbem-Som und Erich Sautner.

08 mit besseren Chancen

Die Gäste aus Rielasingen schlugen gleich ein hohes Tempo an, verzeichneten im ersten Durchgang zwar mehr Ballbesitz als der FC 08, doch die besseren Chancen in den ersten 45 Minuten besaßen die Gastgeber.

In der 23. Minute strich ein Freistoß von Nedzad Plavci über das Tordreieck von Gästekeeper Dennis Klose. Ein Schuss von Nico Tadic (37.) konnten die Gäste – etwas mit Mühe – nur zur Ecke abwehren. Ihre erste "halbe" Möglichkeit hatten die Rielasinger kurz vor dem Pausenpfiff mit einem Kopfball von Fabio Moreno.

Pause nicht zu übersehen

Beide Teams zeigten sich taktisch gut eingestellt, investierten viel, aber klar war auch im spielerischen Feintuning zu erkennen, dass diese lange Pause natürlich nicht spurlos an jedem Akteur vorübergegangen ist.

Die Villinger waren in der zweiten Halbzeit die bessere Mannschaft, während das Team von Coach Michael Schilling nun mehr auf seine Konterchance lauerte.

Nach einer Vorlage von Erich Sautner stand Kamran Yahyaijan (61.) allein vor Schlussmann Klose, konnte aber den Ball nicht erfolgreich unterbringen. Vier Minuten später hatte Yahyaijan mit einem Schuss etwas Pech. Um 20:25 Uhr ging es schließlich in die Verlängerung.

In dieser hatten die Nullachter weiterhin mehr vom Spiel, ohne sich jedoch die klaren Chancen zu erspielen. Auf beiden Seiten wurde erkennbar, dass die Teams kräftemßig bei sehr warmen Temperaturen total an ihr Limit gehen mussten.

Würde noch ein Tor in den zweiten 15 Minuten der Verlängerung fallen? Nein.

Auch wenn die Villinger noch frischer als Rielasingen wirkten, sie konnten die Entscheidung in dieser Phase nicht erzwingen.

Einfach nervenstark

Im fälligen Strafstoßschießen hielt Andrea Hoxha gegen Colic. Dann verwandelte Kamran Yahyaijan. Bei den Gästen glich Serpa (1:1) aus. Aber der 08 war nervenstark. Dragan Ovuka und Mauro Chiurazzi verwandelten – während Spindler zwischenzeitlich vergab. Dann verkürzte Rielasingens Schmidtke auf 2:3. Aber "Mister Clever" Nedzad Plavci ließ den FC 08 zum 4:2-Sieg jubeln. Die Trainerstimmen:Marcel Yahyaijan, FC 08: "Wir freuen uns sehr über diesen Sieg, der in meinen Augen auch insgesamt verdient ist. In der ersten Halbzeit sah die Partie nach dieser langen Pause ein gutes Niveau und Tempo. Dies ist dann im zweiten Durchgang etwas abgeflacht. Wir konnten die Tore aber im Elfmeterschießen nachholen. Nun bereiten wir uns in kurzer Zeit auf das Halbfinale gegen Oberachern vor. Wir müssen natürlich bis Sonntag sehr gut regenieren."Michael Schilling, 1. FC Rielasingen-Arlen: "Es war insgesamt ein verdienter Sieg für den FC 08 Villingen, der mehr Spielanteile als wir besaß. Aber ich muss meiner Mannschaft ein Riesenkompliment machen. Sie hat viel investiert und hat alles gegeben. Leider hat es für uns nicht gereicht."