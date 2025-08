Der TuS Ergenzingen hat neben dem Titel in der Bezirksliga und dem Bezirkspokal nun auch den sechsten Gäupokal in Folge eingefahren.

Spannendes Finale, langweiliger Ausgang – so lässt sich der diesjährige Gäupokal auf dem Sportgelände des SV Neustetten am besten beschreiben. Nach einem dramatischen Finale krönte sich nämlich das Team, welches den Gäu-Thron seit Jahren nicht mehr freigegeben hat.

Ergenzingen trifft in jedem Spiel

Die TuS Ergenzingen hat mit dem Finalsieg über die SV Eutingen nämlich den sechsten Gäupokal in Serie eingetütet. Dabei ging der frisch aufgestiegene Landesligist mit gerade einmal zwölf Mann ins Turnier. „Wir sind mit einem schmalen Kader zum Turnier angereist und mussten so mit den Kräften haushalten“, gab Ergenzingens Neu-Coach Florian Schwend nach dem Turniererfolg zu.

Trotzdem hat die Moral bei seiner Mannschaft gestimmt. Die ersten drei Gruppenspiele wurde jeweils mit 1:0 gewonnen. In der vierten Vorrundenpartie gegen die SGM Göttelfingen/Baisingen stand ein 1:1, wodurch der Turniersieger als einziger Teilnehmer in allen Spielen treffen konnte. „Unser Ziel war es, immer ein Tor zu erzielen und das haben wir geschafft“, so der TuS-Coach.

Schwend konnte trotz der spielerischen Überlegenheit eine menge Motivation spüren: „Ich konnte vor dem Endspiel eine Anspannung und Freude spüren. Es war auch eine zusammengewürfelte Mannschaft und für viele Spieler der erste Gäupokal.“

Die Geschichte wiederholt sich

Vor dem großen Finale spielten die beiden Gruppenzweiten noch um den dritten Platz. Hier belohnte sich der heimische SV Neustetten mit einem 3:0-Sieg über die SpVgg Bieringen/Frommenhausen/Schwalldorf/Obernau.

Das Finale war ein Duell, welches die meisten Zuschauer so auch erwartet hatten. Es ist nämlich das vierte Jahr in Folge, in dem Eutingen und Ergenzingen den Gewinner unter sich ausmachten.

Ergenzingen sicher vom Punkt

Und wie auch schon in den vier Finals zuvor, gewann abermals Ergenzingen. Anders als bei Eutingens 0:4-Pleite aus dem Vorjahr, wurde der Sieger diesmal aber erst im Elfmeterschießen gefunden. Lennart Weipert traf in der regulären Spielzeit vom Punkt, wodurch es mit 1:1 in die Lotterie ging.

Oliver Ignacz, Dennis Schanz, Julian Ciossek und Simon Joshua Walser verwandelten ihre Strafstöße. Eutingen verschoss hingegen den vierten und fünften Elfmeter, wodurch TuS-Keeper Jakob Majhen zum Helden wurde.