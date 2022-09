2 Das Team um die Literaturtage Albstadt hat wieder ein unterhaltsames Programm zusammengestellt mit großen Namen der Literatur. Foto: Kappe

"Zu(m) Wort kommen" – so lautet der Titel der Albstädter Literaturtage. Nach zweijähriger Pause wird im November wieder reichlich Kunst und Kultur geboten. Hierfür haben einige hochkarätige Gäste zugesagt. Das offizielle Programm steht nun fest.















Link kopiert

Albstadt - Oberbürgermeister Klaus Konzelmann zeigte sich sichtlich erfreut, dass nach der Absage im vergangenen Jahr der achten Auflage der Albstädter Literaturtage vom 10. bis 29. November nichts im Wege steht.

Die Planung hat, so erklärte Tanja Wachter von der Stadtbücherei Albstadt, bereits im Januar begonnen. Namhafte Autoren, Journalisten und Schauspieler haben ihr Kommen zugesagt. Dass das keine Selbstverständlichkeit ist, findet Kulturamtsleiter Martin Roscher zu bedenken. Das schüttele man nicht mal so eben aus dem Ärmel. Doch Albstadt habe sich mit den Literaturtagen durchaus bereits einen guten Ruf weit über die Schwäbische Alb hinaus verschafft und damit wieder ein vielversprechendes Programm zusammengestellt.

Synchronsprecher Rufus Beck liest

So ist es den Organisatoren gelungen, unter anderem den Schauspieler und Synchronsprecher Rufus Beck, Schriftstellerin und Regisseurin Susanne Abel, Fernsehmoderator und Reporter Willi Weitzel sowie den Journalisten Robin Alexander, Schauspieler und Autor Christian Berkel, Fernsehmoderatorin Petra Gerster und ihr Ehemann Christian Nürnberger, den Literaturkritiker Denis Scheck und Autorin Lucy Fricke zu verpflichten. Ebenso mit von der Partie wird Lokalmatador und Kinderbuchautor Manfred Mai sein.

Die Literaturtage umfassen an 18 Tagen 41 Veranstaltungen in sieben Albstädter Stadtteilen. Die Eröffnungsgala findet am Sonntag, 13. November, in der Festhalle Ebingen statt; die Moderation des Abends wird Markus Brock übernehmen. Auftreten werden in dem rund zweistündigen Programm Sängerin Fola Dada, Rufus Beck mit einer Lesung unter dem Titel "Markt Twain – Über die schreckliche deutsche Sprache" und die Entertainer Wolfgang Heyer & Bernhard Bitterwolf mit Schwäbischer Mundart.

Ausstellungen und Workshops

Begleitend zu den zahlreichen Lesungen werden auch Ausstellungen und Workshops angeboten. Werke von Eckhard Froeschlin sind zudem im Kunstmuseum zu sehen. Für die jüngeren Besucher bietet das Kinder- und Jugendbüro ein Improvisations-Theater sowie einen Schreib-Workshop an. Kreatives Schreiben mit anschließender Lesung gibt es mit Isa Theobald im Kunstmuseum.

Ihre Herbstkonzerte geben das Städtische Orchester Albstadt in der Festhalle und die Stadtkapelle Tailfingen in der Zollern-Alb-Halle. Die "International Guitar Night" findet im Stauffenberg-Schloss in Lautlingen statt.

Keine Wohnzimmerlesungen

Die beliebten Wohnzimmerlesungen können in diesem Jahr zwar noch nicht wieder stattfinden, dennoch gibt es besondere Formate wie die Kriminacht für Kinder und Jugendliche, die Late-Night-Lesung mit Max Osswald, das Hörspielkonzert des Midnight Story Orchestras und den Literaturgottesdienst der katholischen Kirchengemeinde St. Josef. Der Bundesweite Vorlesetag am Freitag, 18. November, steht unter dem Motto "Albstadt liest vor". Daran beteiligen sich Schulen und Kindertageseinrichtungen in ganz Albstadt.

"Menschen brauchen Kunst und Kultur", fasst es Martin Roscher zusammen – und genau das sollen sie während der Albstädter Literaturtage auch en Masse bekommen.

Karten für die einzelnen Veranstaltungen sind unter anderem bei der Tourist-Info erhältlich.