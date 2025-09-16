41. Calwer Rallye: Neue Strecke kommt bei Fans gut an

Bei der 41. Gerhard-Mitter-Gedächtnis-Rallye trugen sich neue Namen in die Siegerliste ein. Auch die neue Strecke in Aidlingen und Gärtringen kam gut an.
Das Motorsport-Ereignis des Jahres in der Region – die 41. Gerhard-Mitter-Gedächtnis-Rallye des MSC Calw – ist Geschichte. Und bei der konnten sich mit dem Duo Lars Stütz/Jannik Wagner in der Gesamtzeit von 21:08,4 Minuten, Tom Kässer/Stephan Schneeweiß mit 21:13,1 Minuten sowie dem Team vom RTL-II-Grip-Magazin Nikolaus Schelle/Franziska Schelle mit 21:41,4 Minuten drei gleich drei neue Teams in die Siegerliste eintragen.