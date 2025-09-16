41. Calwer Rallye: Neue Strecke kommt bei Fans gut an

Bei der 41. Gerhard-Mitter-Gedächtnis-Rallye trugen sich neue Namen in die Siegerliste ein. Auch die neue Strecke in Aidlingen und Gärtringen kam gut an.

Das Motorsport-Ereignis des Jahres in der Region – die 41. Gerhard-Mitter-Gedächtnis-Rallye des MSC Calw – ist Geschichte. Und bei der konnten sich mit dem Duo Lars Stütz/Jannik Wagner in der Gesamtzeit von 21:08,4 Minuten, Tom Kässer/Stephan Schneeweiß mit 21:13,1 Minuten sowie dem Team vom RTL-II-Grip-Magazin Nikolaus Schelle/Franziska Schelle mit 21:41,4 Minuten drei gleich drei neue Teams in die Siegerliste eintragen.

Große Namen wie die fünffache Sieger Rainer Noller/Tanja Schlicht, die letztjährigen Zweiten Florian/Lara Schwenker oder der Schweizer Urs Flum mit Miriam Cinetto als Beifahrerin mussten sich mit den hinteren Plätzen begnügen. Für Fritz Köhler/Petra Hägele endete die Rallye auf der WP2 in Nufringen wegen einem Ausrutscher auf dem letzten Platz. Der Routinier Köhler nahm es mit Humor: „Wenn man elf Minuten in einem Graben parkt, kann man kein Rennen mehr gewinnen.“

Antriebswelle bricht früh

40 Teams hatten sich an der R35 mit Start in Deckenpfronn beteiligt. 28 davon sahen nach den sechs Wertungsprüfungen die Zielflagge. „Wir sind gleich bei der ersten Prüfung mit gebrochener Antriebswelle liegen geblieben“, berichtete Cerstin Apelt mit Jan-Marc Kurz am Steuer über ihr Debüt auf der neuen Strecke von Aidlingen in Richtung Gärtringer Stadion, „aber wir fahren nächste Woche in Laichingen wieder.“

Rainer Noller meinte: „Die WP 1 und 4 in Aidlingen und Gärtringen waren mein persönliches Highlight. Hier war nach einer ganz schnellen Passage in vielen Abschnitten vor allem fahrerisches Können erforderlich.“ Der Routinier war mit seinem Opel Corsa Rally4 dem PS-Boliden vom Team Lars Stütz/Jannik Wagner auf den langen Geraden unterlegen. „Unser Auto verlangt einen aggressiven Fahrstil“, sagte der erst 24-jährige Lars Stütz über seinen BMW M3. Im Vorjahr wegen einer falsch ausgefüllten Bordkarte noch disqualifiziert, konnte er bei seinem zweiten Start den ersten Sieg feiern. „Ja, wir harmonieren gut, wir sind nach dem Abfahren nochmals zusammengesessen und haben von der Reifenwahl bis zu den Bremspunkten geschaut, wo wir noch ein paar Sekundenbruchteile rausholen können“, bestätigte Jannik Wagner. In der laufenden Saison war es beim fünften Start der vierte Sieg für das Duo aus Pommersweiler und Frankenhrdt. Für die Rallye-Sport-Anhänger war das Duo eine Augenweide. Sie ließen ihren BMW M3 E 36 mit seinen weit über 300 PS richtig fliegen.

Fans diskutieren

Die Fans hatten sich reichlihc mit Info-Material am Fahrerlager eingedeckt. In Folge sah man zahlreiche Gruppen, die heiß über die verschiedenen Hot-Spots diskutierten. „Wohin?“, lautete die Frage. Zur neuen Strecke von Aidlingen nach Gärtringen, nach Nufringen oder doch nach Schönbronn? Drei Wertungsprüfungen mit insgesamt 35 Kilometern, die zweimal durchfahren werden mussten, standen zur Auswahl. Nicht wenige nutzten die Möglichkeit, zwischen den WPs ihren Standort zu wechseln.

Einige Fahrzeuge bekamen sie aber schon nicht mehr zu sehen. Neben technischen Ausfällen wie Team Kurz/ Apelt gab es auch zahlreiche Unfälle. Ein Fahrzeug war in Brand geraten, hatte aber noch die Auslaufzone erreicht. Die MSC-Calw-Fahrer Michael und Alexander Morhard touchierten nach Bremsversagen einen Holzstapel, ein anderer hatte sein Vorderrad bei einem Crash erledigt. Unter den Ausfällen war auch das Team Norbert Haas/Romana Kees, das bis zur WP 4 mit ihrem BMW M3 E 46 ebenfalls spektakulär unterwegs war.

„Ich freue mich, dass alle Teams unbeschadet aus ihrem Auto steigen konnten“, erklärte der stellvertretende MSC-Calw-Vorsitzende Frederik Melms bei der abendlichen Siegerehrung. Sein besonderer Dank ging an die über 200 Helfer des Organisationsteams.

20 Autos bei Retro-Rallye

Rennsport war das eine Standbein der 41. Gerhard-Mitter-Gedächtnis-Rallye, die 6. Retro-Rallye das zweite. „Das ist zwar nicht jedermanns Sache, aber die Retro-Fahrer freuen sich, in diesem Umfeld dabei zu sein und ihre Fahrzeuge zu zeigen“, meinte ein Zuschauer. Über 20 Fahrzeuge hatten sich im Anschluss an das Hauptfeld auf die Strecke gemacht. Für sie ging es um eine vom Veranstalter vorgegebene Gleichmäßigkeit. „Wir haben die bis auf wenige Bruchteile exakt getroffen“, freute sich das Duo Wolfgang/Fabian Michalski aus Schutterwald vom ADAC Südbaden auf ihrem Alfa Romeo Giulia. Ein tolles Auto, dem Platz zwei mit einem Renault R5 GT Turbo von Zuhnemer/Buchert vom MSC Rodenstein kaum nachstanden. Auf Platz drei landeten Markus und Walter Braun vom AC Maikammer auf einem VW Golf 3.